Объем торговли между США и Россией вырос на четверть

Товарооборот между Россией и США за первый год новой администрации Дональда Трампа вырос на четверть. Об этом свидетельствуют данные американской таможни.

В период с января по октябрь 2025 года объем торговли между Россией и США увеличился до 3,9 млрд долларов против 3,2 млрд за аналогичный период 2024 года. Таким образом, товарооборот между странами увеличился на 23,9% в годовом выражении, передает РИА «Новости».

РФ импортирует из США медицинские инструменты (53,9 млн долларов), различные соусы и сиропы (34,9 млн долларов), а также приборы для проведения химического анализа (33,8 млн долларов). Спросом на российском рынке пользуются американские лекарства (27,9 млн долларов) и рентген-аппаратура (23,6 млн долларов).

США закупают у России азотные удобрения – сумма экспорта увеличилась вдвое за год – до 1,1 млрд долларов, платину (732,9 млн долларов), калийные удобрения (266,5 млн долларов). Кроме того, Москва экспортировала в Вашингтон газовые турбины (80,7 млн долларов) и фанеру (61,1 млн долларов).

Вашингтон, Зоя Осколкова

