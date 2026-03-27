Импорт парфюмерии из Европы в Россию вырос до максимума с 2007 года

Поставки парфюмерной продукции из стран Евросоюза в Россию выросли до максимального показателя с 2007 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Евростата.

Согласно статистике, в январе 2026 года в Россию было импортировано парфюмерии из стран ЕС на 44,3 млн евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 5,7% и стал максимальным за последние 19 лет.

Основные поставки идут из Италии (20,9 млн евро), Франции (11,3 млн евро) и Испании (3,3 млн евро).

Европейские производители парфюмерии возвращаются на российский рынок и вновь регистрируют товарные знаки. При этом часть европейских брендов сохраняли присутствие в косметическом сегменте, распространяя свою продукцию не в фирменных магазинах, а через торговые сети.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

