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Вторник, 21 марта 2023, 14:21 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. В 1991 году Свердловск мог стать Уральском или Исетском

Факт № 59. В 1991 году группа демократически настроенных депутатов горсовета предложила вернуть городу Свердловску историческое название «Екатеринбург». Коммунисты (которых в совете было большинство) и часть горожан восприняли идею в штыки. Не одобрял идею и глава региональной администрации Эдуард Россель, державшийся за название «Свердловская область». Предлагались «нейтральные» варианты: Уральск, Исетск и шуточное Россельбург. Причем весь процесс обсуждения шел напрямую «в паблик» – в горсовете стояли микрофоны, выступления депутатов транслировались по городскому радио. Тогда многие горожане так интересовались новостями, что ходили по улицам с приемниками.

От внесения предложения до самого голосования прошло немало времени. В горсовете было почти 200 депутатов, для кворума было необходимо присутствие 134 человек, и коммунисты во главе с Владимиром Кадочниковым неоднократно пользовались своим численным превосходством, чтобы сорвать его. Но постепенно сторонники переименования переубедили сомневающихся, в том числе коммунистов. Голосование состоялось 4 сентября 1991 года. Документ направили на утверждение в Москву. 23 сентября 1991 года президиум Верховного совета РСФСР одобрил его. А 24 сентября газета «Вечерний Свердловск» вышла уже с новым названием – «Вечерний Екатеринбург».

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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