300 фактов о Екатеринбурге. Бивис и Баттхед, Татищем и Дыгенин – это все имена отцов-основателей

Факт № 61. «Новый День» публикует еще один увлекательный факт о памятнике отцам-основателям города. В народе их называют Бивисом и Баттхедом. Просто потому, что они стоят рядом, а памятник появился в 1998 году, на пике популярности мультфильма. То есть им могло бы повезти больше, и они стали бы Чипом и Дейлом – но не стали. А в 2010 году неизвестные надели отцам-основателям на головы картонные коробки с изображениями героев американского мультфильма. Теперь же это название постепенно уходит в прошлое.

Чего не скажешь о всевозможных ошибках в именах исторических персонажей. Путается даже федеральная пресса. «Под памятником Татищему и Дыгенину стоит губернатор Куйбышев», – так писали столичные журналисты об одном из митингов. В Екатеринбурге, конечно, есть улицы в честь обоих основателей города. И в целом у жителей домов на Татищева проблем не возникает. Чего не скажешь о многострадальной де Геннина, которая именуется то Д. Генина, то Дегенина, то В. Дагенинна. Появилась, кстати, она только в 2009 году в Академическом – новом районе. А Татищева – одна из старейших улиц поселка Верх-Исетского завода.