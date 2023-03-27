300 фактов о Екатеринбурге. Здесь погиб во время испытаний легендарный летчик Бахчиванджи

Факт № 65. С поселком Кольцово на окраине Свердловска неразрывно связана история жизни советского летчика-испытателя Григория Бахчиванджи.

В годы войны командование доверило именно Бахчиванджи полет на первом советском реактивном самолете БИ-1. Двигатель для этого самолета создавался сначала в Москве, а затем, когда фашисты подошли вплотную к столице, конструкторское бюро было эвакуировано в поселок Билимбай Свердловской области.

Первое испытание БИ-1 успешно прошло 15 мая 1942 года на военном аэродроме Кольцово. После первого испытательного полета последовал второй, затем третий, четвертый. Во время седьмого испытания, 27 марта 1943 года, когда Григорий Бахчиванджи развил рекордную скорость выше 800 км/ч, его самолет, словно столкнувшись с какой-то преградой, вошел в пике и упал на землю. Летчик погиб. Гораздо позднее исследователи установили причину трагедии – это оказался звуковой барьер. До 1960-х годов подвиг испытателя был засекречен.

Сегодня именем Бахчиванджи названы улица и школа в поселке Кольцово, на территории аэропорта возвышается стела самолета БИ-1, сохранился дом, где жил легендарный летчик.

О его подвиге первый космонавт Юрий Гагарин сказал: «...Без полета Григория Бахчиванджи, может быть, не было бы и 12 апреля 1961 года».