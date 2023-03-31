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Пятница, 31 марта 2023, 14:57 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: как Навальный помешал построить мост

Факт 69. В Екатеринбурге с 2007 года говорили о необходимости реконструировать развязку у «Калины» – даже в те годы это было проблемным местом, там постоянно копились заторы. Городские власти добрались до реконструкции только спустя 15 лет.

Проект обсуждался в 2011 году. Владимир Урицкий, который в то время был замглавы по вопросам капстроителтьства, точно знает, кто виновен: это Алексей Навальный, который теперь внесен в список экстремистов и террористов. «Построить мост не дал Навальный. Мы провели конкурс, а он поднял шум, что вот у вас тут коррупция, неправильно конкурс провели. Он проиграл три арбитража, в трех инстанциях подтвердили, что он заблуждается. Но время ушло, деньги тоже. Так что спасибо Навальному», – комментировал бывший чиновник спустя десять лет.

В 2022 году, когда Навальный уже отбывал срок, реконструкция развязки началась и продолжается до сих пор.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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