Факт № 69. В Екатеринбурге с 2007 года говорили о необходимости реконструировать развязку у «Калины» – даже в те годы это было проблемным местом, там постоянно копились заторы. Городские власти добрались до реконструкции только спустя 15 лет.

Проект обсуждался в 2011 году. Владимир Урицкий, который в то время был замглавы по вопросам капстроителтьства, точно знает, кто виновен: это Алексей Навальный, который теперь внесен в список экстремистов и террористов. «Построить мост не дал Навальный. Мы провели конкурс, а он поднял шум, что вот у вас тут коррупция, неправильно конкурс провели. Он проиграл три арбитража, в трех инстанциях подтвердили, что он заблуждается. Но время ушло, деньги тоже. Так что спасибо Навальному», – комментировал бывший чиновник спустя десять лет.

В 2022 году, когда Навальный уже отбывал срок, реконструкция развязки началась и продолжается до сих пор.