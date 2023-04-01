300 фактов о Екатеринбурге: как красили гранит в серый цвет

Факт № 70. Подготовка к мундиалю в Екатеринбурге доходила до нелепого. За пару дней до старта чемпионата мира вдруг выяснилось, что «лицо города», гранитная набережная, вся усыпана граффити. Там и качественные рисунки, и матерные слова, и реклама наркотиков. Чиновники не придумали ничего лучше, чем просто закрасить это. Серой краской на граните.

С первого раза закрасили не все, на второй раз пришли с краской другого оттенка. А потом – с третьим вариантом. Ответственные оправдывались тем, что не успели провести торги (за несколько лет подготовки).

Иностранных болельщиков Екатеринбург встречал гранитом нескольких оттенков серого.