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Суббота, 1 апреля 2023, 11:59 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: как красили гранит в серый цвет

Факт 70. Подготовка к мундиалю в Екатеринбурге доходила до нелепого. За пару дней до старта чемпионата мира вдруг выяснилось, что «лицо города», гранитная набережная, вся усыпана граффити. Там и качественные рисунки, и матерные слова, и реклама наркотиков. Чиновники не придумали ничего лучше, чем просто закрасить это. Серой краской на граните.

С первого раза закрасили не все, на второй раз пришли с краской другого оттенка. А потом – с третьим вариантом. Ответственные оправдывались тем, что не успели провести торги (за несколько лет подготовки).

Иностранных болельщиков Екатеринбург встречал гранитом нескольких оттенков серого.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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