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Среда, 5 апреля 2023, 14:36 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге: ты чо, с Урала?

Факт 73. В Екатеринбурге любят говорить «чо» вместо «чего» и «что». Никто точно не знает, что дает такая экономия букв, но словечко прижилось. И даже проходил фестиваль паблик-арта «Чо». Конечно, чокают не только в столице Урала, но и во многих других городах и регионах. Но в Екатеринбурге это звучит по-особенному благодаря интонациям – екатеринбуржцы говорят слегка с «наездом».

Около 10 лет назад даже появился новый тренд, бизнесмены обращались в лингвистические центры с просьбой отучить их от «неправильного» уральского говора. Якобы чокающая (и окающая) речь при общении в Москве сразу выдает происхождение, и в целом говорить так не комильфо. Впрочем, теперь у бизнеса совсем другие проблемы.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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