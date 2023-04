300 фактов о Екатеринбурге. Единственный памятник группе The Beatles в России

Факт № 79. На набережной Исети в самом центре города можно найти памятник легендарной ливерпульской четверке The Beatles. Монумент представляет собой чугунные силуэты музыкантов на фоне кирпичной стены, а рядом можно обнаружить надпись из песни битлов: The love you take is equal to the love you make.

Мемориал был создан на деньги местных поклонников группы. Участники уральского «Битлз-клуба» собрали 2,5 миллиона рублей. Художником и автором эскиза выступил Вадим Окладников, архитектором и автором объемного решения – Артем Алендеев. Памятник The Beatles был торжественно открыт в Екатеринбурге 23 мая 2009 года, в честь этого события в городе выступила британская группа The Quarrymen, основанная Джоном Ленноном в школьные годы.

Впоследствии стена, около которой размещен памятник битлам, стала своеобразным мемориалом умершим музыкантам. На ней появлялись надписи и изображения Курта Кобейна, Lil Peep, Честера Беннингтона, Кита Флинта. В 2021 году на стене появилось десятиметровое граффити – портреты участников «Битлз» работы художника из Британии Джеймса Кокрана.