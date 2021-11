Художник из Великобритании нарисовал ко дню рождения Екатеринбурга десятиметровое граффити The Beatles (ФОТО)

Британский стрит-арт художник Джеймс Кокран, более известный как Джимми Си, нарисовал в Екатеринбурге огромные граффити с портретами участников группы «Битлз». Открытие стрит-арта состоялось сегодня, 18 ноября.

Он расписал стену возле старого памятника группе на набережной Исети. Свою работу Джимми приурочил к 300-летию Екатеринбурга.

«Мой стиль называется «аэрозольная точечная живопись», потому что я рисую красками из баллончика. Особая черта этой живописи в том, что рисование происходит точками. В моем случае я наношу точку и позволяю краске подтекать. Благодаря подтеканию создается свой особый стиль», – сказал художник.

Рисовать он начал в прошлую пятницу, работа заняла несколько дней. По словам Джимми, сложность была в том, что из-за сильных морозов у него часто замерзала краска. Также Джимми сообщил, что рисовал портреты членов группы того периода, когда записывался их последний альбом – Let It Be.

На открытии стрит-арта фанаты группы «Битлз» в Екатеринбурге подарили Джимми Си шапку-ушанку, валенки и варежки, чтобы художник не мерз на Урале.

Также на этой неделе в «Главном проспекте» открылась выставка работ Джеймса Кокрана.

