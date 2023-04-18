300 фактов о Екатеринбурге. Памятник человеку-невидимке

Факт № 83. В Екатеринбурге находится, наверное, единственный в мире памятник Человеку-невидимке. Он расположен возле Свердловской областной научной библиотеки имени Белинского. Арт-объект представляет собой квадратную плиту из бронзы со следами двух босых ног. Причем отпечатки принадлежат двум разным людям – писателю Евгению Касимову и художнику Александру Шабурову. Памятник в городе появился еще в 1999 году.

Заметить Человека-невидимку непросто. Зимой он теряется под снегом, летом – в траве. Тем не менее, он стал частью культурного пространства и обзавелся собственными традициями. Начиная с 2016 года в самые холодные дни Человека-невидимку «утепляют» шерстяными носками.