российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 18 апреля 2023, 14:13 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. Памятник человеку-невидимке

Факт 83. В Екатеринбурге находится, наверное, единственный в мире памятник Человеку-невидимке. Он расположен возле Свердловской областной научной библиотеки имени Белинского. Арт-объект представляет собой квадратную плиту из бронзы со следами двух босых ног. Причем отпечатки принадлежат двум разным людям – писателю Евгению Касимову и художнику Александру Шабурову. Памятник в городе появился еще в 1999 году.

Заметить Человека-невидимку непросто. Зимой он теряется под снегом, летом – в траве. Тем не менее, он стал частью культурного пространства и обзавелся собственными традициями. Начиная с 2016 года в самые холодные дни Человека-невидимку «утепляют» шерстяными носками.

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

300 фактов о Екатеринбурге: слониха отбывает пожизненное за убийство / 300 фактов о Екатеринбурге: единственный горный город России / 300 фактов о Екатеринбурге. Как памятник Освобожденному труду стал Ванькой Голым / 300 фактов о Екатеринбурге: студенческий протест в 90-е закончился потасовкой с ОМОНом / 300 фактов о Екатеринбурге. Единственный памятник группе The Beatles в России / 300 фактов о Екатеринбурге. Первый горожанин, побывавший в космосе / 300 фактов о Екатеринбурге: проект Белой башни архитектор нарисовал за одну ночь / 300 фактов о Екатеринбурге: башня с курантами на ратуше могла не появиться

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Екатеринбургу 300 лет, Россия, 300-летие Екатеринбурга,