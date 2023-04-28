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Пятница, 28 апреля 2023, 12:44 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге: побег слонов

Факт 92. Однажды в Екатеринбурге, прямо в центре города, ловили слонов. Это произошло в 2020 году. Пара животных сбежала из цирка. Одного задержали быстро, а второго, точнее, вторую, не успели, она перемахнула через дорогу и пошла гулять в сторону Зеленой Рощи.

Оказалось, что это слоны итальянских циркачей, которые перед погрузкой и отправкой решили искупаться в екатеринбургском снегу.

Обошлось без жертв и разрушений, зато повеселились все: и горожане, и слоны. Пожалуй, только сотрудникам зоопарка и автомобилистам, мимо которых проходили слоны, было не до смеху.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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