300 фактов о Екатеринбурге: побег слонов

Факт № 92. Однажды в Екатеринбурге, прямо в центре города, ловили слонов. Это произошло в 2020 году. Пара животных сбежала из цирка. Одного задержали быстро, а второго, точнее, вторую, не успели, она перемахнула через дорогу и пошла гулять в сторону Зеленой Рощи.

Оказалось, что это слоны итальянских циркачей, которые перед погрузкой и отправкой решили искупаться в екатеринбургском снегу.

Обошлось без жертв и разрушений, зато повеселились все: и горожане, и слоны. Пожалуй, только сотрудникам зоопарка и автомобилистам, мимо которых проходили слоны, было не до смеху.