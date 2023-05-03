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Среда, 3 мая 2023, 14:36 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: на одной улице располагаются несколько музеев писателей

Факт 95. В Екатеринбурге есть локация, в которой собраны сразу несколько музеев, созданных в честь уральских писателей, – Литературный квартал. Он вырос из Объединенного музея писателей Урала, созданного в 1980 году на базе музеев Мамина-Сибиряка и Бажова.

В то время под управление объединения были переданы памятники культуры на улицах Толмачева и Пролетарской. Первым был восстановлен дом на ул. Толмачева, 41, где 1 сентября 1990 года открылась экспозиция «Мир Чехова», а с 1996 года работает музей «Литературная жизнь Урала XIX века». Следом, 1 октября 1991 года, в отреставрированной усадьбе на Пролетарской, 6, открылся музей Ф. М. Решетникова.

Дом по ул. Пролетарской, 16, планировали отдать под хозяйственные службы, но в итоге здесь располагается музей кукол и детской книги «Страна чудес». А в 1993 году после восстановления памятника архитектуры на Пролетарской, 10, начал работать музей «Литературная жизнь Урала XX века». Также в объединение входит Камерный театр.

Сегодня Литературный квартал – известное в Екатеринбурге культурное место, где проходят фестивали, летние концерты, разные мероприятия. Здесь есть небольшой парк и сцена. В ближайшие годы квартал ждет реконструкция.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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