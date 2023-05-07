300 фактов о Екатеринбурге. Старинная усадьба с подземными ходами и страшными тайнами

Факт № 99. Если спросить жителей Екатеринбурга, какое здание они считают визитной карточкой города, то многие ответят: усадьба Расторгуевых-Харитоновых.

Этот архитектурный комплекс, стоящий на Вознесенской горке в центре города, начали строить одновременно с закладкой Вознесенской церкви в 1794 году. Первоначально земельным участком владел губернский секретарь Исаков, но в 1795-м он умер. Купец Лев Расторгуев купил имение у его вдовы и продолжил строительство. К 1814 году Расторгуев воздвиг два дома, затем несколько флигелей. В 1823 году усадьба отошла к зятю Расторгуева, Петру Харитонову, и стала быстро расширяться, Харитонов скупил прилегающие участки и на 9 гектарах разбил сад.

Харитонов, как и многие «отцы города» того времени, был старообрядцем. В своей домовой церкви он собирал единоверцев, а чтобы сберечь их от преследований, приказал прорыть подземные ходы. После революции некоторые из них были обнаружены.

Одна из легенд гласит, что проектировщиком усадьбы был архитектор-каторжник, которого Расторгуев обещал освободить, но обманул. Тогда узник проклял весь род купца. В результате этого проклятия или по какой-то другой причине, Петр Харитонов в 1837 году был осужден за дачу взяток и сослан. Усадьба на долгие годы опустела.

В годы революции здесь располагался отряд Красной гвардии, а в 1935 году усадьбу отдали под областной Дворец пионеров (ныне Дворец детского и юношеского творчества).

В 2000 году во Дворце пионеров хотели разместить резиденцию полпреда президента в УрФО, но после шумных акций протеста от этой идеи отказались и построили для полпреда новый дворец.