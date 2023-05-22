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Понедельник, 22 мая 2023, 12:46 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Уральское холмсианское общество и памятник Холмсу и Ватсону

Факт № 114. 22 мая, в день рождения английского писателя Артура Конана Дойля, в мире отмечают Международный день Шерлока Холмса. Екатеринбург с полным основанием может считать этот праздник и своим тоже.

Именно в Свердловске в 1991 году был создан первый в стране неформальный клуб почитателей Холмса и Ватсона – «Уральское холмсианское общество», сокращенно УХО. Основателями были художник Александр Шабуров (один из соавторов памятника Человеку-невидимке) и писатель Вячеслав Курицын. Они издали несколько номеров газеты под названием «Элементарно, Ватсон!» и двухтомник с литературными пародиями и исследованиями, посвященными героям британского писателя.

Кроме того, в Екатеринбурге находится один из трех российских памятников Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону. Он расположен в ТРЦ «Гринвич». Интересно, что вскоре после установки фигура Холмса исчезла, а Ватсона – осталась. Через несколько лет Холмс вернулся, и, как отмечают посетители, теперь он гораздо больше похож на актера Василия Ливанова.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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