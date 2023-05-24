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Среда, 24 мая 2023, 13:50 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге: старейший театральный фестиваль Урала

Факт № 116. Один из старейших театральных фестивалей на Урале – «Реальный театр» – зародился в 1990 году. В те смутные времена, когда мало кто понимал, к чему идет страна в целом и искусство в частности, Олег Лоевский и придумал фестиваль. Название, как говорил сам основатель, пришло к нему во сне. «Реальный» отсылает к реалистической направленности российского театрала, а с другой стороны, определяет суть фестиваля: на нем раз в два года показывают всю реальную картину современной театральной России.

Первый фестиваль прошел в 1990 году в ТЮЗе. Тогда же зародилась и традиция «Реального театра»: в первый день Олег Лоевский всегда ходит в хромовых сапогах. Дело в том, что в 1990-м в день открытия выпал снег, и Лоевскому пришлось срочно искать сменную обувь, чтобы встречать гостей в аэропорту. Актриса Надежда Озерова дала директору фестиваля хромовые сапоги своего отца, бывшего военного. Тут же небо прояснилось, установилась прекрасная погода.

Всю афишу Олег Лоевский формирует сам. Он в течение двух лет ездит по городам России, отсматривает сотни спектаклей и лучшие зовет в Екатеринбург. Обычно афиша «Реального театра» отражает не только театральные тенденции, но и общее настроение в обществе. Об этом Лоевский неоднократно рассказывал в своих интервью, в том числе в беседе с корреспондентом «Нового Дня».

В следующий раз «Реальный театр» пройдет в Екатеринбурге в 2024 году.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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