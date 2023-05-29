300 фактов о Екатеринбурге. Здесь прошел последний в стране love-парад

Факт № 121. Екатеринбургский love-парад был последним в России после запрета аналогичной акции в Москве и единственным в стране регулярным мероприятием подобного рода. Традиционно в этом мероприятии принимали участие стриптизеры, трансвеститы, фрики и аниматоры из екатеринбургских ночных клубов. Этим шествием в столице Урала отмечали закрытие клубного сезона на летний период. Последний состоялся в мае 2006 года.

По словам организатора love-парадов, менеджера компании «Малахит» Кирилла Козлова, парад проводился в Екатеринбурге 4 года подряд и собирал по 4-5 тысяч горожан. В 2005 году мероприятие уже прошло в урезанном варианте: не было традиционного проезда участников по городу, организаторы ограничились шоу на площадке на перекрестке улиц Малышева – 8 Марта. Тогда посмотреть на празднование собралось около 2 тысяч человек. Горожан забавляло это зрелище.