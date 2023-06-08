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Четверг, 8 июня 2023, 14:28 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: город появится на пятитысячной купюре

Факт 131. Екатеринбург появится на новых купюрах – виды уральской столицы разместят на банкнотах в 5000 рублей, самом крупном на сегодняшний день номинале. Символ города появится на аверсе, на реверсе будет ключевой объект региона.

Среди главных претендентов на купюру – Дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания – памятники конструктивизма, Уральский хребет, скульптура каслинского литья «Россия», объекты нефте- и газодобывающей промышленности, малахитовая ваза, памятный знак «Европа – Азия». Будут изменены и другие банкноты, но купюра с видами Екатеринбурга поступит в оборот одной из первых – уже в этом году.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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