300 фактов о Екатеринбурге: город появится на пятитысячной купюре

Факт № 131. Екатеринбург появится на новых купюрах – виды уральской столицы разместят на банкнотах в 5000 рублей, самом крупном на сегодняшний день номинале. Символ города появится на аверсе, на реверсе будет ключевой объект региона.

Среди главных претендентов на купюру – Дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания – памятники конструктивизма, Уральский хребет, скульптура каслинского литья «Россия», объекты нефте- и газодобывающей промышленности, малахитовая ваза, памятный знак «Европа – Азия». Будут изменены и другие банкноты, но купюра с видами Екатеринбурга поступит в оборот одной из первых – уже в этом году.