300 фактов о Екатеринбурге. Детская железная дорога

Факт № 134. В 1960 году на территории ЦПКиО им. Маяковского в Свердловске открылась Детская железная дорога, структурное подразделение СвЖД. Ее длина составляет 2,5 км, рейс длится 30 минут.

Основная задача ДЖД – популяризация среди школьников Екатеринбурга железнодорожных профессий. С октября по апрель в течение трех лет школьники, которые занимаются в клубе при ДЖД, учатся составлять график движения поездов, изучают профессии дежурного по станции, диспетчера, машиниста. Ежегодно они совершают экскурсии на другие железные дороги.

По окончании курса его выпускники получают свидетельство, которое дает преимущество при поступлении в железнодорожный вуз. Ежедневно 60 ребят, которые в апреле успешно сдали зачет по теоретическому курсу, обслуживают движение детского поезда. На детской железной дороге можно работать, начиная с 11-летнего возраста.

Сейчас парк подвижного состава ДЖД насчитывает пять действующих локомотивов (в том числе раритетный узкоколейный паровоз) и девять пассажирских вагонов, включая два отреставрированных ретровагона серии 3Aw Pafawag. С 2016 года на базе малой магистрали действует Музей узкоколейных железных дорог.