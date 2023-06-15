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Четверг, 15 июня 2023, 13:53 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Город чуть не лишился чемпионата мира по футболу

Факт 138. В Екатеринбурге прошли четыре матча Чемпионата мира по футболу 2018 года. Здесь играли сборные Японии, Сенегала, Уругвая, Мексики, Египта, Швеции, Перу и Франции (которая в итоге стала чемпионом).

Многие уральцы запомнили ЧМ-2018 как один из самых праздничных периодов в истории современного Екатеринбурга. При этом немногие знают, что город несколько раз чуть было не лишился права проводить мундиаль из-за несоответствия арены требованиям ФИФА, но в итоге все же добился своего – хоть на это и потребовались затраты в 13,1 млрд рублей на реконструкцию стадиона.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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