300 фактов о Екатеринбурге. Город чуть не лишился чемпионата мира по футболу

Факт № 138. В Екатеринбурге прошли четыре матча Чемпионата мира по футболу 2018 года. Здесь играли сборные Японии, Сенегала, Уругвая, Мексики, Египта, Швеции, Перу и Франции (которая в итоге стала чемпионом).

Многие уральцы запомнили ЧМ-2018 как один из самых праздничных периодов в истории современного Екатеринбурга. При этом немногие знают, что город несколько раз чуть было не лишился права проводить мундиаль из-за несоответствия арены требованиям ФИФА, но в итоге все же добился своего – хоть на это и потребовались затраты в 13,1 млрд рублей на реконструкцию стадиона.