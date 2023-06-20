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Вторник, 20 июня 2023, 13:53 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: «Черный тюльпан» и его неудачная копия

Факт 142. В Екатеринбурге «афганцы» в 90-е были достаточно серьезным сообществом. Свердловское областное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана инициировало создание памятника погибшим воинам, идею воплотили в жизнь скульпторы Андрей Серов и Константин Грюнберг.

В городе монумент известен как «Черный тюльпан». В центре композиции – сидячий солдат с автоматом, по бокам от него – «лепестки», символизирующие каркас фюзеляжа самолета, на которые нанесены имена погибших солдат. Позже к памятнику добавили стелы в честь погибших в Чечне и Дагестане.

А в 2019 году памятник воспроизвели в башкирском городе Салавате. И очень неудачно – его раскритиковали жители обоих городов. «Мало того, что у героя памятника нарушены все пропорции человеческого тела, и скульптурный воин больше смахивает на карлика-акробата, сумевшего закрутиться в крендель, так еще и его непомерно большая голова и четырехпалые руки имеют зеленый оттенок», – такое сравнение было опубликовано в СМИ Салавата.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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