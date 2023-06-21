300 фактов о Екатеринбурге. Здесь родились «Уральские пельмени»

Факт № 143. Один из главных брендов Екатеринбурга – шоу «Уральские пельмени», которое выросло из команды КВН, в 2000 году взявшей главный трофей Высшей лиги. Это единственная екатеринбургская команда «Клуба веселых и находчивых», которая стала чемпионом КВН.

Интересно, что команду, которую собрали в начале 90-х из студентов стройотрядов Уральского политехнического института, назвали в честь известного в Екатеринбурге ресторана «Уральские пельмени».

В первый состав входили Дмитрий Соколов, Андрей Рожков, Сергей Светлаков, Максим Ярица, Сергей Нетиевский, Вячеслав Мясников, Сергей Исаев, Александр Попов, Дмитрий Брекоткин, Алена Тиглева.