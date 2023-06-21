российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 июня 2023, 14:13 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. Здесь родились «Уральские пельмени»

Фото: «Уральские пельмени»

Факт 143. Один из главных брендов Екатеринбурга – шоу «Уральские пельмени», которое выросло из команды КВН, в 2000 году взявшей главный трофей Высшей лиги. Это единственная екатеринбургская команда «Клуба веселых и находчивых», которая стала чемпионом КВН.

Интересно, что команду, которую собрали в начале 90-х из студентов стройотрядов Уральского политехнического института, назвали в честь известного в Екатеринбурге ресторана «Уральские пельмени».

В первый состав входили Дмитрий Соколов, Андрей Рожков, Сергей Светлаков, Максим Ярица, Сергей Нетиевский, Вячеслав Мясников, Сергей Исаев, Александр Попов, Дмитрий Брекоткин, Алена Тиглева.

Фото: «Уральские пельмени»

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

300 фактов о Екатеринбурге: «Черный тюльпан» и его неудачная копия / 300 фактов о Екатеринбурге. Если пельмени, то уральские / 300 фактов о Екатеринбурге. Городом-миллионником он стал в 1967 году / 300 фактов о Екатеринбурге. Город не понравился Борису Пастернаку / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь делали оборудование для бурения сверхглубоких скважин / На улице Вайнера начали возводить интерактивный купол (ФОТО) / 300 фактов о Екатеринбурге. Город чуть не лишился чемпионата мира по футболу / З00 фактов о Екатеринбурге. Здесь был Че Гевара

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Екатеринбургу 300 лет, Россия, 300-летие Екатеринбурга,