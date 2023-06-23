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Пятница, 23 июня 2023, 13:59 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: здесь курсирует междугородний трамвай

Факт 145. Екатеринбург – один из немногих городов России, где активно развивается трамвайное движение, и единственный, где есть междугородний трамвай. Рейс Екатеринбург – Верхняя Пышма запустили 31 августа 2022 года.

На маршруте курсируют современные низкопольные трамваи «Львенок», которые оборудованы валидаторами, USB-розетками, системой климат-контроля и медиапанелями. Для маломобильных пассажиров предусмотрена откидная аппарель и кнопка вызова водителя. В салоне установлена наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации, а также система помощи водителю при управлении трамвайным вагоном. За первые полгода трамвай перевез около 550 тысяч пассажиров.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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