300 фактов о Екатеринбурге: здесь курсирует междугородний трамвай

Факт № 145. Екатеринбург – один из немногих городов России, где активно развивается трамвайное движение, и единственный, где есть междугородний трамвай. Рейс Екатеринбург – Верхняя Пышма запустили 31 августа 2022 года.

На маршруте курсируют современные низкопольные трамваи «Львенок», которые оборудованы валидаторами, USB-розетками, системой климат-контроля и медиапанелями. Для маломобильных пассажиров предусмотрена откидная аппарель и кнопка вызова водителя. В салоне установлена наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации, а также система помощи водителю при управлении трамвайным вагоном. За первые полгода трамвай перевез около 550 тысяч пассажиров.