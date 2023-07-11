300 фактов о Екатеринбурге. Здесь проходит выставка «Иннопром»

Факт № 164. Научно-промышленная выставка «Иннопром» в Екатеринбурге проходит с 2010 года. Этот проект был создан при активном участии второго губернатора Свердловской области Александра Мишарина и при поддержке президента РФ Дмитрия Медведева.

По задумке губернатора, «Иннопром» должен был стать международной площадкой по обмену инновационной продукцией и технологиями. С 2011 года выставка работает в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», специально построенном для этих целей недалеко от аэропорта Кольцово.

С 2015 года у каждой выставки «Иннопром» были страны-партнеры. В 2015 году им стал Китай, в 2016-м – Индия, в 2017-м – Япония, в 2018-м – Южная Корея, в 2019-м – Турция, в 2021-м – Италия, в 2022-м – Казахстан, в 2023-м – Белоруссия. В 2020 году выставку не проводили из-за коронавируса.

В первые же годы существования «Иннопрома» посетители обращали внимание на то, что многие экспонаты очень сложно назвать инновационной продукцией. Зачастую участники форума привозят продукты питания, напитки, косметику, одежду, сувениры. Среди других замечаний – постоянные пробки на въезде в выставочник, очереди на входе, организационные накладки.

«Трамвай для Бэтмена» на «Иннопроме-2014»

В то же время каждый раз в павильонах появляются объекты, которые привлекают особое внимание гостей. Это может быть отечественный гоночный автомобиль «Маруся», «трамвай Бэтмена» от Уралтрансмаша или говорящий робот. Однако такие экспонаты вызывают интерес в основном у «пионеров и пенсионеров» и не слишком способствуют развитию инвестиционного потенциала региона.