Страной-партнером «Иннопрома» станут ОАЭ

Страной-партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавит Султан бен Ахмед аль-Джабер, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, специальный представитель ОАЭ по России. Об этом сообщается на официальном портале выставки. «Иннопром» в этом году состоится 8-11 июля.

Заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров прокомментировал: «За последние годы российско-эмиратские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Стремительно развивается торгово-экономическое сотрудничество. Двусторонний товарооборот по итогам 2023 года преодолел рубеж в 10 млрд долларов. Успешно реализуются совместные проекты в области промышленной кооперации, ведется активный диалог в сфере энергетики, сельского хозяйства, туризма, расширяются гуманитарные связи. Участие ОАЭ в статусе страны-партнера выставки «Иннопром-2024» не только подтверждает особый характер российско-эмиратских отношений, но и придает дополнительный импульс развитию кооперационных связей в самых перспективных отраслях экономики».

В рамках деловой программы «Иннопрома» пройдет Стратегический бизнес-форум «Россия – ОАЭ», который станет площадкой для обсуждения уже существующих совместных проектов и диалога о перспективах расширения сотрудничества.

По мнению экспертов, участие ОАЭ в выставке-форуме «Иннопром» откроет широкие перспективы для технологического сотрудничества в таких отраслях, как автоматизация и робототехника, цифровое производство, медицинская техника и оборудование для реабилитации, транспортное и промышленное машиностроение.

Напомним, с 2015 года у каждой выставки «Иннопром» были страны-партнеры. В 2015 году им стал Китай, в 2016-м – Индия, в 2017-м – Япония, в 2018-м – Южная Корея, в 2019-м – Турция. В 2020 году выставку не проводили из-за коронавируса. В 2021-м страной-партнером стала Италия, в 2022-м – Казахстан, в 2023-м – Белоруссия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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