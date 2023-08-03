300 фактов о Екатеринбурге. Первый троллейбус запустили для нужд фронта

Факт № 187. Троллейбусное движение в Свердловске появилось в разгар Великой Отечественной войны. В пригородный поселок Нижнеисетск был эвакуирован киевский завод химического машиностроения. Рабочим каждый день приходилось преодолевать 10 километров, чтобы попасть на предприятие. Осенью 1942 года Государственный комитет обороны постановил в кратчайшие сроки обеспечить транспортное сообщение между городом и заводом. Поскольку почти весь автомобильный транспорт был мобилизован в армию, а пуск трамваев и автобусов до поселка был слишком затратным, власти приняли решение протянуть троллейбусную линию от улицы Фрунзе до Нижнеисетска. В условиях жесткой нужды свердловчане построили маршрут протяженность 9,8 километра. Первые троллейбусы пошли по нему 17 октября 1943 года. Это были четыре машины ЯТБ-4, привезенные на Урал из Москвы.



В послевоенный период в Свердловске началось бурное развитие электротранспорта: открывались новые трамвайные и троллейбусные маршруты, строились депо. За полвека по улицам города курсировали около десятка моделей троллейбусов (и более 20 их различных модификаций). В 1993 году в Екатеринбурге запустили первые сочлененные троллейбусы ЗиУ-10. Они были вместительными, но у машин не хватало мощности подниматься в горку. Троллейбусы-гармошки ходили по городу до 2009 года. Сейчас большая часть троллейбусного парка состоит из моделей ЗиУ-682. На смену им вскоре придут белорусские низкопольные троллейбусы с автономным ходом, закупленные мэрией к 300-летию Екатеринбурга.