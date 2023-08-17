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Четверг, 17 августа 2023, 13:47 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. История названия переулка Шаронова

Факт № 208. 60 лет назад в Свердловске погиб при исполнении служебных обязанностей старшина Чкаловского райотдела милиции Максим Павлович Шаронов.

Максим Павлович долгие годы нёс службу постового милиционера на оживленной площади в районе автовокзала. В шутку его называли Старшина Порядок.

Старшина милиции Шаронов был убит в ночь с 17 на 18 августа во время патрулирования недостроенного учебного комбината на углу ул. 8 Марта и Щорса.

За несколько дней перед гибелью Шаронова выслеживали бандиты – с целью завладеть его табельным оружием. Для этого один из членов банды братьев Коровиных записался дружинником. Он присматривался к милиционерам, искал будущую жертву, был наводчиком.

17 августа бандиты проникли на стройку. Двое остались в засаде, а третий специально пробежал мимо Шаронова и проскользнул в темный угол. Постовой начал его преследовать. На одном из этажей его настиг удар по голове (преступники заранее засунули арматуру в резиновый шланг).

После содеянного бандиты долго петляли по улицам, орудие преступления бросили в одном из дворов в другом районе города, а улики, которые могли их выдать, утопили в городском пруду. Когда преступники рассмотрели пистолет, который забрали у Шаронова, они поняли, что забыли обойму. И вернулись обратно на место преступления, чтобы забрать магазин с патронами.

Тело Максима Павловича нашли строители на следующее утро, но следствие зашло в тупик.

И только через несколько месяцев, когда банда Коровиных была взята под стражу в связи с другим преступлением (29 января 1964 года в Свердловске было совершено зверское убийство семьи Ахимблит), выяснились факты гибели Максима Павловича Шаронова. О них обвиняемые рассказали во время следственных экспериментов.

Все преступники были приговорены к смертной казни с конфискацией имущества. Украденным пистолетом бандиты воспользовались только раз: из табельного оружия преступники выстрелили у себя в квартире в потолок.

В память о Максиме Павловиче Шаронове назвали один из переулков нашего города.

У входа в здание отдела полиции № 12 УМВД России по Екатеринбургу (ул. Циолковского, 66) есть мраморная плита, на которой высечены имена и фамилии бывших сотрудников, участников Великой Отечественной войны, в том числе Максима Шаронова, Акима Юдина и Игоря Волкова, в разное время пожертвовавших своими жизнями при исполнении профессионального долга.

Текст подготовлен авторами паблика Sverdlovsk «ВКонтакте»

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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