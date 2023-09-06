300 фактов о Екатеринбурге. В Доме Метенкова больше полувека размещался тубдиспансер

Факт № 229. В здании Дома Метенкова более 50 лет находился тубдиспансер. Открылся он в 1923 году, а затем был преобразован в терапевтический корпус туберкулезного института. Дело в том, что после революции 1917-го года семья фотографа Метенкова уехала в Томск, а их особняк новые власти конфисковали, сначала передав под нужды Горкомхоза, затем эвакуационного пункта и так далее.

Тубдиспансер в центре города проработал до 1982 года. За это время со двора бывшей усадьбы Метенковых убрали беседку, баню и навес. А террасу переделали в теплый пристрой с комнатами.

Здание вернули Вениамину Метенкову в 1993 году. А в 1998 году здесь открылся фотографический музей.