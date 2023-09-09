300 фактов о Екатеринбурге. III созыв гордумы постсоветского периода выбирали два года

На рубеже XX и XXI веков в России действовал нижний порог явки избирателей. Если на выборы приходило меньше 20% от общего числа избирателей, то выборы признавались несостоявшимися и переносились на следующий год. Из-за этого III созыв гордумы современного Екатеринбурга выбирали больше двух лет.

С первой попытки, 18 июня 2000 года, выборы состоялись только в 5 из 27 одномандатных округов. В остальных 22 продолжили работать депутаты предыдущего созыва.

Повторные выборы прошли в декабре 2000 года, и на сей раз они состоялись еще в 11 округах. Состав думы оказался замещен больше чем наполовину. Еще 8 депутатов были избраны в марте 2001 года.

Именно этот созыв (2001-2005) был неразрывно связан с историей общественно-политического союза «Уралмаш».