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Суббота, 9 сентября 2023, 13:56 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. III созыв гордумы постсоветского периода выбирали два года

На рубеже XX и XXI веков в России действовал нижний порог явки избирателей. Если на выборы приходило меньше 20% от общего числа избирателей, то выборы признавались несостоявшимися и переносились на следующий год. Из-за этого III созыв гордумы современного Екатеринбурга выбирали больше двух лет.

С первой попытки, 18 июня 2000 года, выборы состоялись только в 5 из 27 одномандатных округов. В остальных 22 продолжили работать депутаты предыдущего созыва.

Повторные выборы прошли в декабре 2000 года, и на сей раз они состоялись еще в 11 округах. Состав думы оказался замещен больше чем наполовину. Еще 8 депутатов были избраны в марте 2001 года.

Именно этот созыв (2001-2005) был неразрывно связан с историей общественно-политического союза «Уралмаш».

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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