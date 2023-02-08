«Опс, Уралмаш!»: страницы истории ЕГД. Спецпроект РИА «Новый День»

В этом году жителям Екатеринбурга предстоит избрать VIII созыв городской думы. А пока кампания не началась, «Новый День» решил напомнить, что происходило в стенах гордумы в прежние годы. И начнем мы с самого, наверное, скандального созыва – того, что работал в 2001-2005 гг. Именно с ним неразрывно связана история легендарного ОПС «Уралмаш».

Эх, раз, еще раз

Первой особенностью третьего созыва ЕГД стало то, что полный комплект депутатов пришлось выбирать в несколько приемов. В первой половине 2000-х в России еще действовал нижний порог явки – 20% от общего числа избирателей, а жители Екатеринбурга на местные выборы ходили неохотно.

С первой попытки, 18 июня 2000 года, выборы состоялись только в 5 из 27 одномандатных округов. Депутатами стали директор Екатеринбургского кардиоцентра Ян Габинский, президент ООО «Интрер-Нефто» Виктор Елохин, директор городского центра крови «Сангвис» Юрий Нижечик, вице-президент «Зяблицев-Фонда» Максим Серебренников, президент ЗАО «Торговый дом «Чкаловский» Александр Вараксин. Имена Елохина и Серебренникова связывали с ОПС «Уралмаш», Вараксина – с ОПГ «Центр». Добавим, что в 22 округах, по которым выборы не состоялись, продолжили работать депутаты II созыва (1996-2000 гг.).

Повторные выборы прошли в декабре 2000 года, и на сей раз они состоялись еще в 11 округах. Наблюдатели отметили успех кандидатов, выдвинутых движением мэра Аркадия Чернецкого «Наш дом – наш город». Отметим, среди них был депутат Дмитрий Сергин, который заседает в ЕГД и по сей день.

Дмитрий Сергин

Еще 8 депутатов были избраны в марте 2001 года. В частности, в думу прошли Ира Овчинникова (до сих пор является депутатом ЕГД), Андрей Альшевских (ныне депутат Госдумы от ЕР), один из лидеров ОПС «Уралмаш» Александр Куковякин и спикер предыдущего созыва Яков Силин.



По последним трем округам выборы прошли в апреле 2002 года. Именно тогда депутатом стал еще один лидер «уралмашевских» – Александр Хабаров (с пятой попытки). Тогда же в Орджоникидзевском районе был избран Нафик Фамиев.

Вечера на хуторе близ Диканьки

Одним из самых заметных эпизодов в истории ЕГД III созыва стал скандал в ресторане «Вечера на хуторе». 16 октября 2002 года три депутата городской думы – Александр Куковякин, Андрей Сухнев и Виктор Елохин – неожиданно передрались. Александр Куковякин разбил тарелку об голову своего коллеги по СПС Андрея Сухнева. Последний с сотрясением мозга был доставлен в 36-ю горбольницу.

Андрей Альшевских

Через несколько дней друг пострадавшего, депутат Андрей Альшевских, заявил СМИ, что денежные споры и личные обстоятельства сыграли в конфликте далеко не первую роль. По его версии, Александр Куковякин и Андрей Сухнев просто не сошлись в прогнозах на будущее муниципального парламента.

Лидеры партии «Союз правых сил» Борис Немцов и Павел Крашенинников поспешили вступиться за коллегу. Они направили в Генпрокуратуру гневное обращение с требованием возбудить против Куковякина уголовное дело.

Павел Крашенинников

Второй лидер ОПС «Уралмаш» Александр Хабаров на это заявил: «Немцову и Крашенинникову выгодно, чтобы был скандал, ведь нужно на чем-то поиграть на выборах. Кто-нибудь сегодня помнит отчество Крашенинникова? Когда он был министром юстиции, его, может быть, и уважали, а сейчас никто и отчества не вспомнит». – заявил Александр Хабаров. Напомним, сегодня Павел Крашенинников является депутатом Госдумы от ЕР и руководителем думского комитета по законодательству.

Спустя восемь дней после драки в ресторане Александр Куковякин собрал пресс-конференцию и принес публичные извинения «за свое эмоциональное поведение». Также он отдельно извинился перед пострадавшим депутатом Андреем Сухневым, подчеркнув, что они всегда были друзьями. Кроме того, свои извинения Куковякин принес всем посетителям ресторана, которые стали свидетелями пьяной ссоры.

Спикергейт

Практически одновременно с этим скандалом в гордуме назревал новый, уже чисто политический. Депутаты, близкие к ОПС «Уралмаш», начали требовать отставки Якова Силина с поста спикера. 5 ноября 2002 года письмо об отзыве Силина подписали 13 депутатов. Это были Александр Хабаров, Александр Куковякин, Александр Шляпин, Дмитрий Сергин, Андрей Альшевских, Юрий Нижечик, Виктор Елохин, Ян Габинский, Нафик Фамиев, Максим Серебренников, Любовь Викулова, Ира Овчинникова, Валерий Антониади.

Через несколько дней в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Яков Силин сделал сенсационное заявление: его хотят убить. «После убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова и мэра Таганрога у меня есть все основания опасаться за свою жизнь», – заявил он. При этом председатель городского парламента прямо указал на угрозы, которые он получает в свой адрес со стороны ОПС «Уралмаш». С соответствующими заявлениями он обратился в полицию, и ему выделили личную охрану в количестве четырех телохранителей, без которых Силин никуда не выходил. О напряженности ситуации свидетельствует и комментарий начальника пресс-службы ЕГД Александра Букина: «Если ОПС «Уралмаш» сместит Якова Силина с его поста, город можно будет смело переименовывать из Екатеринбурга в Хабаровск».

Яков Силин

12 ноября вопрос об отставке Силина поставили на голосование. 10 депутатов проголосовали за импичмент председателю думы, 16 – против. Один депутат, Валерий Антониади, в день заседания таинственным образом исчез. После голосования Александр Хабаров поздравил Силина с благополучным итогом волеизъявления. По словам Хабарова, результаты голосования можно считать успешными и «нормальными». «Все увидели, что по спикеру у депутатов есть вопросы и их необходимо решать», – так выразил свою мысль Хабаров.

Финал

История ОПС «Уралмаш» закончилась в 2004-2005 гг. В июле 2004 Александр Куковякин заявил, что, вероятно, откажется от участия в выборах 2005 года. В январе 2005 года он был объявлен в федеральный розыск по обвинению в растрате.

Александр Куковякин

Еще более трагичной оказалась судьба его коллеги Хабарова. В сентябре 2004 года в Екатеринбурге началась война между ОПС «Уралмаш» и заезжими криминальными авторитетами, которые предъявили свои претензии на город. 15 сентября у гостиницы «Большой Урал» прошла сходка с участием полутора тысяч человек: бойцов «центральной» и «синей» группировок, а также членов экс ОПС «Уралмаш». Хабаров выступил на митинге и заявил, что не допустит в «своем городе» второго Беслана, а людям, которые разжигают межнациональную рознь, громя имущество мирных людей, посоветовал побыстрее уехать. По мнению наблюдателей, именно эта сходка и послужила истинной причиной того, что 14 декабря 2004 года Хабарова арестовали и поместили в СИЗО № 1. Формально он подозревался по статье 179 Уголовного кодекса РФ «Принуждение к совершению сделки либо к отказу от ее совершения». Дело было возбуждено по заявлению потерпевшего владельца «Банка24.ру» Сергея Лапшина.

Меньше чем через два месяца, 27 января 2005 года, пресс-служба ГУИН Министерства юстиции РФ по Свердловской области официально сообщила: «Сегодня утром следственно арестованный Александр Хабаров был найден в камере СИЗО № 1 висящим в петле». Официальной версией гибели Хабарова является самоубийство, однако многие в это не верят.

Еще один депутат, Александр Вараксин, подался в бега сразу после того, как в принадлежащем ему бизнес-клубе «Глобус» были проведены обыски, а Хабарова задержали. В качестве основной причины исчезновения Вараксина называли его причастность к делу о покупке 20 процентов акций «Банка24.ру», по которому арестовали Хабарова. 16 декабря Вараксин не явился в прокуратуру для дачи показаний, после чего был объявлен в федеральный розыск.

В феврале 2005 года завершилась регистрация кандидатов в городскую думу IV созыва. Политолог Эдуард Абелинскас прокомментировал ее итоги так: «Политика уходит из страны. Список претендентов в думу четвертого созыва чрезвычайно серый, как будто никогда и не было в Екатеринбурге активной политической жизни. Сейчас у людей нет желания работать на политическую перспективу. Единственное, что может привлечь – это определенные преференции от того или иного уровня власти». По мнению экспертов, с тех пор в гордуму попадали главным образом кандидаты, подконтрольные вице-мэру Екатеринбурга по идеологии Владимиру Тунгусову.

Владимир Тунгусов

28 марта 2005 прошла прощальная встреча депутатов екатеринбургской гордумы третьего созыва. Они собрались в прежнем составе в зале заседаний. На встрече отсутствовали только объявленные во всероссийский розыск «авторитетные» парламентарии Александр Куковякин и Александр Вараксин.

Екатеринбург, Татьяна Керженцева

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