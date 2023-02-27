Многопартийность, Ройзман*, ЧМ-2018 и дело Кинева: страницы истории ЕГД

В сентябре 2013 года гордума Екатеринбурга впервые была избрана по смешанной схеме: половина – по округам, половина – по партийным спискам. Также на всеобщих выборах избирался глава города – председатель думы. Им стал общественник Евгений Ройзман (в 2022 году внесен Минюстом РФ в реестр физических лиц-иноагентов). Подробнее – в материале РИА «Новый День».

Многопартийность

Избранный в 2013 году созыв ЕГД оказался самым разнообразным с точки зрения представительства политических партий, несмотря на то, что большинство мандатов, 21 из 36, все же получила «Единая Россия». Впервые в истории сразу семь мест заняла «Справедливая Россия». Ее представили Александр Караваев, Евгений Боровик, два сотрудника ГУП «Фармация» Илья Лобов и Антон Швалев, гендиректор Межрегионального аграрного союза Александр Норицин, директор ООО «Аметист» Александр Смолин и начальник центра управления проектами ОАО «Атомстройкомплекс» Виктор Ананьев.

КПРФ досталось два мандата, их получили Вячеслав Вегнер и Сергей Шадрин. Еще два места получили «пенсионеры», одно ЛДПР.

Константин Киселев

«Гражданская платформа» получила четыре мандата, их взяли Ройзман* (в кресле главы города) и депутаты: политолог Константин Киселев, глава «Комитета 101» Дмитрий Головин и врач Олег Кинев. Отметим, что вскоре – в 2016 году – федеральное руководство «Гражданской платформы» исключило из партийных рядов Киселева и Головина, Ройзман* расстался с ГП еще раньше.

19 сентября 2013 года народные избранники получили удостоверения. На торжественном собрании присутствовала практически вся административная команда мэрии Екатеринбурга, в том числе сити-менеджер Александр Якоб и замглавы администрации Владимир Тунгусов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента в УрФО Игорь Холманских были приглашены, но не явились.

Подготовка к мундиалю

На одном из первых же заседаний городская дума обсудила поддержку проведения в Екатеринбурге матчей Чемпионата мира по футболу – 2018. Интересно, что до выборов о сомнениях в целесообразности проведения мундиаля высказывался Евгений Ройзман*, но на заседании гордумы против масштабного спортивного мероприятия выступил не он, а его соратник по партии Дмитрий Головин. «Нужно уточнить, сколько город вложит денег в проведение чемпионата. Надо еще подумать, что важнее: 22 футболиста, бегающие за мячиком, или строительство детских садов», – заявил Головин.

Дмитрий Головин

В полемику тут же вступил Владимир Крицкий, отметивший, что сравнивать детские сады и чемпионат мира, за право проведения которого борется весь мир, как минимум некорректно. Глава администрации Александр Якоб уточнил, что подготовка к ЧМ-2018 в Екатеринбурге ведется в основном за счет средств из федерального бюджета, и поэтому нет никаких опасений, что мундиаль опустошит городскую казну. С этим мнением Евгений Ройзман согласился, заранее отметив, что его коллега по партии может отстаивать свою точку зрения, но он сам готов поддержать общее решение гордумы.

Потасовка в думе

В июне 2014 года очередное заседание Екатеринбургской городской думы запомнилось схваткой между депутатом-новичком Евгением Боровиком и депутатом-ветераном Олегом Хабибуллиным.

Битву народные избранники устроили в перерыве заседания в туалете городской думы. Говорили, что поводом для конфликта мог стал вопрос Хабибуллину: помнит ли тот об обещании сложить депутатские полномочия в случае реализации реформы местного самоуправления?

Дело Кинева

Самым громким скандалом в истории созыва 2013-2018 гг. стало уголовное дело депутата екатеринбургской городской думы Олега Кинева, которого вместе с двумя сообщниками обвинили в убийстве пенсионерки Ольги Ледовской ради ее квартиры. Ежедневно эта кошмарная история обрастала новыми подробностями. Были обнародованы фотографии с места захоронения останков женщины. Выяснилось, что жилье убитой пытались продать, а позже из ее квартиры сделали общежитие.

Одновременно стало известно, что в свое время Ледовскую к депутату отправил Евгений Ройзман*, поэтому тень пала и на него. В кабинете мэра Екатеринбурга и самого Кинева прошли обыски.

В итоге тема вышла на федеральный уровень. И тут же появилась новая версия. Если верить СМИ, на допросе Кинев признался, что мандат депутата он купил у Ройзмана за 5 миллионов рублей, но не смог вернуть долг, поэтому мэр «поставил его на счетчик» и предложил преступную схему с квартирой старушки.

Олег Кинев

3 марта 2016 года Олег Кинев был приговорен к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы в течение полутора лет. Его сообщники также получили длительные сроки. Ройзман* остался в статусе свидетеля.

Чудеса с декларациями

В том же 2016 году проблемой для думы стали изменения в антикоррупционном законодательстве, обязавшие муниципальных депутатов декларировать свои доходы. Три народных избранника, Михаил Гаранин, Олег Хабибуллин и Евгений Боровик, проигнорировали новые требования. Сначала гордума с суровой решительностью отобрала у них депутатские мандаты, но всего через две недели передумала, и троица нарушителей вернулась на свои места. Оказалось, что поводом для внезапного прозрения депутатов стало письмо главы администрации губернатора Владимира Тунгусова.

Евгений Боровик

Отметим, что Боровик вскоре после этого перестал посещать заседания. В начале 2018 года ему грозило уголовное дело по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» за нелицеприятные высказывания в адрес кандидата в президенты Ксении Собчак, и депутат предпочел укрыться в Париже, откуда вернулся только летом 2018 года.

Отмена выборов мэра

Одним из главных политических событий 2018 года в Екатеринбурге стало принятие областного закона о замене прямых выборов главы города избранием по конкурсу. Накануне принятия закона, 2 апреля, противники отмены выборов провели митинг на площади Обороны. Собралось около 2 тысяч человек, в том числе депутат ЕГД Дмитрий Головин, Евгений Ройзман*, экс-депутат ЕГД Леонид Волков** (признан физическим лицом – иноагентом), драматург Василий Сигарев, депутат ЕГД Константин Киселев, депутат думы Асбеста Наталья Крылова. Но принятию закона это не помешало. В знак протеста 22 мая мэр Евгений Ройзман* объявил, что уходит в досрочную отставку.

Евгений Ройзман

Из-за его демарша 25 мая было сорвано заседание комиссии по местному самоуправлению, на котором планировалось рассмотреть поправки в устав города, где говорилось об изменении схемы выборов главы. На заседание не пришли Дмитрий Головин, Роман Шадрин, Юрий Дозорец, Елена Дерягина, Олег Кагилев, Сергей Шадрин, Виктор Тестов, Ира Овчинникова, Эдуард Мансуров и Олег Хабибуллин. Из всех отсутствующих только у последнего была уважительная причина. Тем не менее в тот же день состоялось заседание гордумы. Депутаты приняли досрочную отставку Евгения Ройзмана*. За прекращение полномочий мэра проголосовали 25 из 33 присутствующих, шестеро были против. Решение вступило в силу немедленно, полномочия главы Екатеринбурга и председателя думы перешли вице-спикеру ЕГД Виктору Тестову.

Виктор Тестов

Летом был объявлен конкурс по отбору кандидатов на пост главы города. В конкурсную комиссию вошел только один депутат ЕГД – Виктор Тестов. Итоги конкурса подвели только после очередных выборов в ЕГД, в сентябре 2018 года.

* внесен Минюстом РФ в реестр физических лиц – иноагентов

** внесен Минюстом РФ в реестр физических лиц – иноагентов

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»