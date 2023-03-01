«Скверный» бунт, встреча с ковидом и СВО, новая реформа выборов: страницы истории ЕГД

«Новый День» завершает ретроспективу рассказов о городской думе Екатеринбурга разных созывов, и сегодня мы поговорим о депутатах, которые были избраны в сентябре 2018 года и будут работать до сентября текущего года. Седьмой созыв, что и понятно, никакими яркими законодательными инициативами прославиться не смог. Многие называют этот набор депутатов самым непримечательным из последних составов. Как и всей стране, народным избранникам этого созыва пришлось столкнуться с теми же сложностями, что и их избирателям, – с пандемией коронавируса и спецоперацией. Ну а сейчас парламентарии оказались перед необходимостью в очередной раз менять устав Екатеринбурга ради выборов в ЕГД.

Минус две партии и информационная открытость

По итогам выборов 2018 года в городскую думу по спискам прошли пять партий: «Единая Россия» – 31,57% (шесть мандатов), КПРФ – 23,03% (пять мандатов), «Справедливая Россия» – 20,66% (четыре мандата), ЛДПР – 13,77% (два мандата), «Яблоко» – 5,44% (один мандат). Полностью потеряли представительство Партия пенсионеров и «Гражданская платформа». Политолог Константин Киселев, ранее выдвигавшийся от ГП, в этот раз переизбрался от «Яблока».

Константин Киселев

Состав думы эксперты оценивали как «смешанный»: часть депутатов оказалась лояльна к областным властям, часть – к прежней городской команде, получил свое представительство и коммунальный бизнес.

Александр Колесников

В декабре 2018 года председатель ЕГД Игорь Володин сообщил журналистам, что дума стала более открытой – проводит больше выездных заседаний и приемных дней для избирателей. Раз за разом депутаты подчеркивают и важность работы с прессой. Правда, случилось это после громкого скандала с высказыванием Александра Колесникова, в пылу дискуссии обозвавшего екатеринбургских журналистов «бестолочами». Чтобы сгладить неприятный инцидент и в целом наладить отношения со СМИ, председатель комиссии по МСУ Алексей Вихарев организовал предновогодний вечер с фуршетом и музыкой.

Алексей Вихарев

ЕГД и «скверная» история

В мае 2019 года ЕГД не смогла остаться в стороне от нашумевших «скверных» протестов – недели активных выступлений в защиту сквера у драмтеатра, где власти планировали возвести храм святой Екатерины. Решение о переводе земли в категорию участков для строительства объекта религиозного назначения приняла именно гордума, что дало повод коммунистам обвинить во всем именно ее.

Римма Скоморохова и Роман Ступников

После протестов три депутата от КПРФ – Римма Скоморохова, Олег Гордеев и Роман Ступников – предложили назначить досрочные выборы гордумы и совместить их с референдумом по вопросу строительству храма святой Екатерины. При этом сами коммунисты отказались писать заявления о досрочном сложении полномочий, как им предлагали коллеги из других партий.

Затем комиссия по этике гордумы Екатеринбурга попросила трех коммунистов дать письменные объяснения. Их обвинили в том, что они поддерживали несанкционированный протест в сквере и предложили распустить думу. Авторами жалоб выступили единоросс Владимир Крицкий и депутат ЛДПР Дмитрий Николаев. Однако разбирательства кончились ничем.

Владимир Крицкий

Пандемия ковида и довыборы

В разгар пандемии ковида, в 2020 году, городская дума Екатеринбурга лишилась сразу двух депутатов: Елена Дерягина скоропостижно скончалась после коронавируса, а Олег Кагилев был осужден на 7 лет колонии за коррупционное преступление. Для замещения мандатов по округам № 3 и № 9 были назначены довыборы – на 22 ноября.

Елена Дерягина

Результаты были предсказуемыми – депутатские мандаты получили единороссы Антон Швалев и Виталий Чачин, которые в прошлом числились в рядах «Справедливой России». Примечательной особенностью кампании стало досрочное голосование, на которое шли в основном бюджетники с направлениями от работодателей. В избиркоме заявляли, что это лишь способ разъединить потоки избирателей во время пандемии ковида.

Депутаты и СВО: от «врага» до добровольца

После начала СВО депутаты повели себя по-разному: кто-то выступил против, кто-то ее горячо поддержал, а многие воздержались от публичных высказываний.

Алексей Холодарев

В число первых попал депутат от СР Алексей Холодарев. 24 февраля 2022 года он опубликовал в соцсети пост с резкой критикой действий президента Владимира Путина и антивоенным лозунгом. Холодарева исключили из партии «Справедливая Россия», от которой он был избран, однако он по-прежнему остается депутатом городской думы. Летом 2022 года он был оштрафован на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, оспорить решение суда депутат не смог.

Сергей Воронин

Когда началась частичная мобилизация, «Новый День» опросил депутатов – готовы ли они отправиться в зону СВО. Герой России Сергей Воронин и запасник Алексей Мещеряков сказали, что поедут, если придет повестка. Судя по тому, что депутаты все еще здесь, повестки не пришли.

Депутат от ЕР Тимофей Жуков сначала тоже ждал повестки, но в ноябре уехал на спецоперацию добровольцем – единственный из ЕГД.

Тимофей Жуков

Заметную активность проявил в месяцы СВО спикер ЕГД Игорь Володин. Сначала он выступил с инициативой создать спецподразделения из ветеранов МВД (к которым принадлежит и сам) как для охраны порядка в новых территориях РФ, так и для решения задач специальной военной операции на Украине. Затем предложил новую идею: не проводить выборы в 2023 году. Депутат аргументировал свою идею тем, что выборы дорого стоят, а сэкономленные средства в текущих условиях можно потратить более эффективно.

Игорь Володин

В январе 2023 года депутаты ЕГД высказали свое отношение к идее, что на госслужбу и в думу следует брать только тех мужчин, которые отслужили в армии. Мнения разделились: тему активно обсудили и ни к какому итогу, кроме как «поговорить», что вполне понятно, народные избранники не пришли.

В ожидании реформы выборов

В оставшиеся до окончания полномочий ЕГД месяцы депутатам предстоит снова изменить схему выборов. Первый шаг уже сделали их коллеги из областного заксо, сократив число депутатов, избранных по партийным спискам, с 18 до 10. Теперь дума Екатеринбурга должна внести соответствующие изменения в Устав города. Потом потребуются изменения границ избирательных округов, которые тоже утверждает городская дума. Все это – дело не одного месяца. Все юридические процедуры при этом должны быть завершены к началу июня, когда гордума примет решение о назначении следующих выборов.

Пока о намерении противостоять изменению городского устава заявила только фракция КПРФ, однако ее голосов для блокировки поправок не хватит.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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