Процесс небыстрый: возможная смена схемы выборов в ЕГД затянется на месяцы

До выборов депутатов Екатеринбургской городской думы остается меньше восьми месяцев. Между тем до сих пор нет окончательного ответа на вопрос: сохранится ли прежняя схема выборов (50 % депутатов – по одномандатным округам, 50% – по партийным спискам), или же доля списочников будет уменьшена. Понятно, что чем позже будет запущен механизм изменения схемы, тем меньше времени останется у участников выборов на корректировку своей стратегии – ведь нарезка округов станет лишь последним этапом реформы.

Как сообщил «Новому Дню» председатель Ленинской районной избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин (именно он будет ответственным за предстоящие выборы), процедура, если она все же будет инициирована, займет «не один месяц». «Сначала должны быть внесены поправки в Избирательный кодекс Свердловской области. Как правило, инициаторами изменений в областное законодательство становятся депутаты заксо. Затем они должны одобрить эти изменения. После этого городская дума Екатеринбурга должна внести соответствующие изменения в Устав города. Потом потребуются изменения границ избирательных округов, которые тоже утверждает городская дума. Все это – дело не одного месяца», – рассказал Антошин. Все юридические процедуры при этом должны быть завершены к началу июня, когда гордума примет решение о назначении следующих выборов. По данным Антошина, на сегодняшний день предложения по внесению поправок в Избирательный кодекс Свердловской области в заксо пока не поступали.

В областном избиркоме пояснили, какую именно поправку должны принять депутаты заксо, чтобы запустить процесс. «Помните, в прошлом году Нижний Тагил полностью перешел на избрание гордумы по округам? Одновременно общее число депутатов было уменьшено с 28 до 25. Это связано с тем, что в областном Избирательном кодексе есть норма, согласно которой муниципальная дума, состоящая из более чем 26 депутатов, должна не меньше, чем наполовину, состоять из депутатов, избранных по партийным спискам. Для того, чтобы ввести в Екатеринбурге, например, схему «25 на 10», о которой часто говорят, этот пункт необходимо изменить», – уточнил собеседник агентства.

Добавим, что изменение границ одномандатных округов в Екатеринбурге – процесс всегда болезненный, даже если он не связан с изменением количества округов. Как уже сообщал «Новый День», последняя корректировка «нарезки» прошла осенью 2022 года. Уже 28 сентября, на стадии рассмотрения проекта решения профильной комиссией, оказалось, что есть недовольные. Кого-то не устроило дробление микрорайонов по разным избирательным округам, кого-то – то, что целых шесть избирательных округов оказались расположены на территориях сразу двух административных районов города. Депутаты проголосовали за то, чтобы доработать схему. Приняли ее только в конце октября. В случае изменения числа округов с 18 до, например, 25 шансов на то, что все действующие депутаты останутся с первого раза довольны подготовленной избиркомом схемой, немного.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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