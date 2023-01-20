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Суббота, 21 января 2023, 15:00 мск

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Схему выборов в ЕГД все-таки изменят

Выборы в Екатеринбургскую городскую думу в сентябре этого года все-таки пройдут по новой схеме. Как сообщили «Новому Дню» источники в заксо, принципиально такое решение уже согласовано, хотя сам законопроект еще не внесен.

По словам депутатов, время на обсуждение еще есть. Но уже понятно, что будет реализован именно тот вариант, который давно обсуждается на уровне версий: общее число депутатов сокращается с 36 до 35, 25 избираются по одномандатным округам, 10 – по партийным спискам. Отметим, в новом году депутаты заксо еще официально ни разу не собирались. Заседание совета заксо, на котором будет обсуждаться проект повестки первого пленарного заседания, назначено на 9 февраля, сама пленарка – на 21 февраля.

Как уже сообщал «Новый День», сейчас в областном Избирательном кодексе есть норма, согласно которой муниципальная дума, состоящая более чем из 26 депутатов, должна не меньше чем наполовину состоять из депутатов, избранных по партийным спискам. Для того чтобы ввести в Екатеринбурге схему «25 на 10», этот пункт необходимо изменить с помощью принятия областного закона. После этого нужно будет изменить Устав Екатеринбурга, а потом – нарезку одномандатных округов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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