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Среда, 29 мая 2019, 11:45 мск

Новости Екатеринбург

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Комиссия по этике ЕГД рассмотрит поведение депутатов-коммунистов, требовавших самороспуска думы

Комиссия по этике гордумы Екатеринбурга рассмотрит жалобы на трех депутатов КПРФ, которые предлагали самороспуск думы после конфликта вокруг строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади.

Как сообщил председатель обкома партии Александр Ивачев, Римме Скомороховой, Роману Ступникову и Олегу Гордееву предложили дать письменные объяснения на прозвучавшие в их адрес претензии. Коммунистов обвиняют в том, что они поддерживали несанкционированный протест в сквере и предложили распустить думу. Авторами жалоб выступили единоросс Владимир Крицкий и депутат ЛДПР Дмитрий Николаев.

В обкоме считают, что депутаты фракции КПРФ действовали в рамках закона. «Каждый депутат имеет право в соответствии со своими убежденими и интересами избирателей вносить любые инициативы не противоречащие действующему законодательству. И да, это относится и к самороспуску думы, порядок которого изложен в статье 45 устава города. То, что вам это не нравится, не означает, что это преступление. Депутаты КПРФ могут поддерживать лиц участвующих в несанкционированных акциях протеста. Потому что это наши избиратели и потому что это жители города. А еще, потому что Уголовный кодекс и КоАП это не запрещают», – написал Ивачев в фейсбуке.

Напомним, вопрос о самороспуске думы рассматривался на заседании 21 мая и превратился в скандал. Спикер Игорь Володин предложил трем инициаторам самим написать заявление о досрочном сложении полномочий, его поддержали несколько единороссов. Коммунисты отказались брать бланки. Дискуссия в итоге вылилась в словесную перепалку, крики и спор о том, кто виноват в резонансных событиях в сквере 13-15 мая. После бурного обсуждения проект о самороспуске думы был отклонен большинством голосов.

Скандал на заседании гордумы

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