Введение поста сити-менеджера, митинг за фонтан и дело Петлина: страницы истории ЕГД

«Новый День» продолжает ретроспективу архивных материалов о жизни Екатеринбургской гордумы в 2000-2023 гг. Сегодня поговорим о созыве, работавшем в 2009-2013 гг.

Дума подавляющего большинства

Гордума V созыва была избрана 1 марта 2009 года. Уже на следующий день лидер свердловских единороссов Виктор Шептий заявил, что в депутатскую группу «Единой России» в ЕГД войдет 30 человек из 35, в том числе два самовыдвиженца – Игорь Володин и Александр Найданов. Один мандат получил кандидат от КПРФ Илья Тыщенко. Максим Петлин баллотировался как самовыдвиженец, хотя состоял в региональном отделении «Яблока». Еще трое депутатов оказались беспартийными. Это были Нафик Фамиев, Игорь Усов и Леонид Волков (в 2022 году внесен Минюстом РФ в список физических лиц – иноагентов).

Такой состав обеспечил «Единой России» беспрепятственное принятие всех предложений, поступающих со стороны «вертикали власти». Двое-трое возмутителей спокойствия ни на что повлиять не могли. Спикером думы был избран Евгений Порунов.

Митинг «За фонтан» и Леонид Волков*

В 2010 году в Екатеринбурге впервые всерьез заговорили о строительстве храма святой Екатерины. В качестве площадки рассматривалась площадь Труда с расположенным на ней фонтаном «Каменный цветок». Часть горожан была настроена против. Протест решил канализировать депутат гордумы Леонид Волков*.

По его инициативе 10 апреля 2010 года на площади Труда прошел митинг, на котором присутствовало, по разным оценкам, от 4 до 6 тысяч человек. Среди выступавших были также участник группы «Чайф» Владимир Бегунов, драматург Николай Коляда, декан истфака УрГУ Владимир Бабинцев и другие. Они говорили, что решения об изменении городской среды, в том числе касающиеся скверов и парков, должны согласовываться с горожанами. Под резолюцией подписались 3 733 человека, подписи Волков* отнес в гордуму. Ходили слухи, что за действиями депутата в данном случае стоял «серый кардинал» мэрии Владимир Тунгусов.





Переход на двуглавую систему управления городом

Осенью 2010 года губернатор Александр Мишарин запустил в Екатеринбурге реформу муниципальных органов власти. После ухода в Совет Федерации первого всенародно избранного мэра Аркадия Чернецкого было решено ввести в городе двуглавую систему власти: сити-менеджер и глава Екатеринбурга – председатель гордумы.

Накануне принятия соответствующих поправок в устав города руководитель депутатской группы «Единой России» в гордуме Рафаэль Шихов заявил: «Я буду голосовать за. Общественные слушания прошли, и мы уже приняли их результаты во внимание. Прошло 8 заседаний рабочих групп, на которых были приняты соответствующие поправки. Депутаты живо обсуждали Устав, все мнения известны, хотя давать прогноз и говорить, кто как проголосует, я бы не стал – это некорректно». Депутат Нафик Фамиев сказал, что поправки примут: «Все будет нормально. Против самой системы никто не возражает. По сути, для депутатов эта система более приемлема». 12 октября гордума одобрила изменения в Устав города, предполагающие введение поста сити-менеджера. За изменения проголосовали 32 депутата, против – двое (Максим Петлин и Леонид Волков*).

Дело Петлина

Кроме муниципальной реформы, V созыв запомнился уголовным делом в отношении депутата Максима Петлина. В феврале 2011 года Петлин был задержан по подозрению в вымогательстве взятки у руководителя фирмы, которая строила ТЦ «Радуга-парк». В августе 2011 года Петлин был взят под арест, а приговор ему вынесли в марте 2013-го. Депутата приговорили к трем годам лишения свободы. Максим Петлин свою вину так и не признал. Сейчас он по-прежнему возглавляет областное отделение «Яблока», хотя не имеет права выставлять свою кандидатуру на выборах.

Резюме: серые заседания в сером доме

Созыв 2009-2013 года по сравнению с предыдущими показался экспертам существенно более управляемым. Политолог, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин заявлял: «Гордума выполняет поручения, которые дает ей городская администрация. В прошлых созывах были смутьяны, которые шли против мэрии – Кабанов, Хабибуллин, – но сейчас их там нет, а новые люди не пришли. В этом созыве мы наблюдали псевдодемократию со стороны Нафика Фамиева иже с ним, которые разыгрывали карту независимых депутатов, но так или иначе реализовывали задачи, поставленные администрацией, просто идущие вразрез с линией «Единой России» или кого-то еще». Ситуацию, считал Анатолий Гагарин, мог изменить только приход новых людей в Гордуму – таких, которые бы никак не зависели от екатеринбургской администрации.

* внесен Минюстом РФ в список физических лиц – иноагентов

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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