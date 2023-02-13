Атаки на мэра, флаг города и введение партийных списков: страницы истории ЕГД

«Новый День» продолжает спецпроект об истории Екатеринбургской городской думы, и сегодня мы расскажем о созыве 2005-2009 гг. Именно ему довелось утвердить флаг и герб города, а также изменить схему выборов в думу на смешанную. Правда, отдельные депутаты больше всего запомнились нападками на мэра Аркадия Чернецкого.

Начало

Выборы IV созыва ЕГД в марте 2005 года прошли по 35 одномандатным округам. Интересно, что от партии «Единая Россия» были избраны только семь депутатов: Валерий Алексеев, Андрей Ветлужских, Ира Овчинникова, Евгений Порунов, Леонид Рапопорт (ныне – министр физкультуры и спорта Свердловской области), Марина Харитонова, Рафаэль Шихов. Остальные депутаты участвовали в выборах как самовыдвиженцы.

Ира Овчинникова

Политологи насчитали 18 лояльных к мэрии парламентариев. Среди них были как крупные предприниматели, такие как гендиректор ЗАО «Таганский ряд» Виктор Тестов, вице-президент сети супермаркетов «Кировский» Лев Ковпак или владелец «Суперстроя» Николай Лантух, так и неизвестные на тот момент представители бюджетной сферы – например, директор аптеки Галина Жуковская или директор Дома детского творчества Елена Дерягина. Еще 14 человек назвали лоббистами областных властей. Представителем распавшегося ОПС «Уралмаш» назвали руководителя фонда «Город без наркотиков» Андрея Кабанова.

«Не врите и не клевещите!»

Довольно быстро стало ясно, кто именно в новом составе думы является главным противником руководства города. Депутат Олег Хабибуллин, основатель ТС «Купец», начал регулярно выступать против чиновников мэрии и лично Аркадия Чернецкого, обвиняя его в нарушении бюджетного законодательства. Наибольшего накала его заявления достигли в декабре 2006 года, при обсуждении проекта бюджета-2007. Депутата не устроили пояснения чиновников о поступлениях средств, полученных за аренду городского имущества, и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями. По сути, он обвинил команду Чернецкого в выводе бюджетных денег. «Для чего это делается? И когда это прекратится?» – вопрошал Хабибуллин. «Судить о том, нарушаем мы законодательство или нет – это прерогатива соответствующих органов. Эти соответствующие органы уже столько раз здесь все проверяли и столько раз ничего не находили, так что смысла это обсуждать я не вижу», – спокойно ответил ему Чернецкий.

Однако вскоре оказалось, что терпение Чернецкого имеет свои границы. 26 декабря 2006 года на заседании ЕГД он заявил, что мэрия будет подавать в суд на депутата Олега Хабибуллина за клевету. Со слов Чернецкого, Хабибуллин писал в различные инстанции – прокуратуры областного и федерального уровня, администрацию президента и так далее – письма, в которых содержатся обвинения в адрес руководства города. «Я не возражаю против того, что вы используете государственный ресурс, чтобы бороться за правду. Только не врите и не клевещите, – заявил мэр, обращаясь к Хабибуллину. – Я ни разу не судился с депутатами, но я почитал ваши письма, которые вы посылали первым лицам государства… Вы знаете, как таких людей в тридцать седьмом году называли? … Я буду подавать в суд на вас. Вы настоящий клеветник». Процесс мэрия выиграла. Летом 2007 года суд обязал депутата взять обратно свои слова, написать опровержения и выплатить за моральный ущерб 17 тысяч рублей мэру Аркадию Чернецкому и 5 тысяч рублей вице-мэру Владимиру Тунгусову.



Флаг и герб

С думой IV созыва связаны утверждение флага и герба Екатеринбурга. Причем флаг депутаты одобрили не с первого раза. В 2007 году большинство народных избранников выступили против того, чтобы флаг города был полотнищем зеленого цвета с желтой полосой сверху и изображением главных фигур герба – плавильной печи и шахтенного колодца. Депутаты заявили, что такой флаг не будет одобрен жителями Екатеринбурга. «Да тут первые ассоциации, которые будут возникать при виде этого флага, здесь царя закопали (показывает на шахтенный колодец, – прим. ред.), здесь сожгли (показывает на печь, – прим. ред.). Это то, что мы можем получить, если примем такой вариант», – сказал депутат Яков Силин.

Не менее яркую картину ассоциаций обрисовал Андрей Кабанов: «Все, наверно, смотрели старые фильмы про войну, у меня сразу возникают ассоциации с этими фильмами. Там, когда показывают разбомбленную деревню, от домов что остается, печь и колодец. Так и здесь. Конечно, нельзя на флаге изобразить профили Чернецкого, Тунгусова, Кабанова и Порунова, но здесь при утверждении изображения флага нужно исходить именно из того, что нравится. Прежде всего нужно думать о наших горожанах. У нас тут что? Война прошла? «Антей» сгорел?». Тем не менее, в 2008 году дума утвердила и герб, и флаг, причем все с теми же колодцем и печью.

Партийным спискам – быть, но потом

В 2008 году депутаты изменили схему выборов в ЕГД, постановив, что с 2013 она будет смешанной – 18 депутатов изберут по округам, 18 – по партийным спискам. Интересно, что изменения вступили в силу только через 5 лет, а выборы 2009 года прошли по прежним правилам.

Против немедленного изменения схемы выступила не только думская оппозиция (Нафик Фамиев и Андрей Малкин), но и единороссы Евгений Порунов, Анатолий Шарапов и Дмитрий Бугров. «Это было неожиданное решение. Ведь консультации шли всю неделю. Самое обидное, что против проголосовали однопартийцы, – сокрушался лидер фракции ЕР Рафаэль Шахов. – До сих пор не совсем понятны их мотивы. В Екатеринбурге живут знающие и политически грамотные люди, активно работают политические партии, общественные движения. О какой готовности еще может идти речь?»

Глава Межрегионального координационного совета «Единой России» по Уральскому федеральному округу Игорь Баринов прокомментировал «отложенную» реформу так: «Причин несколько. Во-первых, это невыгодно ни действующей власти, ни депутатам. Теряется контроль. Уменьшается количество избирательных округов, увеличивается количество избирателей в каждом округе, а это дополнительные нагрузки на депутатов, в том числе финансовые. Во-вторых, специфика местных политических элит такова, что они не готовы к быстрым переменам. Нет той гибкости, которая позволяет в короткие сроки производить изменения в политической сфере, адекватно реагируя на демократизацию политической системы».

Как уже сообщал «Новый День», в этом году планируется снова изменить схему выборов в ЕГД. В областное заксобрание поступил законопроект о внесении изменений в региональный избирательный кодекс. Законопроект пока не опубликован, но, по данным агентства, будет отменена норма, согласно которой муниципальная дума должна не меньше чем наполовину формироваться из депутатов, избранных по партийным спискам. Напомним, в кулуарах давно говорили, что общее число депутатов ЕГД сократится с 36 до 35, из них 25 будут избираться по одномандатным округам, 10 – по спискам. Ожидается, что выборы по новой схеме пройдут уже в сентябре.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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