300 фактов о Екатеринбурге. Здесь базируется одна из крупнейших региональных авиакомпаний страны

Факт № 236. В Екатеринбурге 30 лет назад появилась одна из самых крупных региональных авиакомпаний России. «Уральские авиалинии» как бренд образованы в 1993 году, когда в результате разделения и приватизации Свердловского авиапредприятия было создано два акционерных общества (второе – аэропорт Кольцово). Тогда у авиакомпании было 14 самолетов Ту-154Б, четыре Ил-86, три Ан-24, четыре Ан-26, пять Ан-12.

Уже год спустя «Уральские авиалинии» совершили первый чартерный рейс из Екатеринбурга в Дюссельдорф (Германия), а с 1995 года летали уже в Турцию, Испанию, Грецию, Таиланд, Израиль и другие страны.

Сегодня «Уральские авиалинии» – якорная авиакомпания аэропорта Кольцово. В парке – 52 самолета Airbus. За 30 лет услугами перевозчика воспользовались более 92 миллионов человек, а к концу 2023 года этот показатель достигнет 100 миллионов. Интересные факты про перевозчика можно почитать здесь.