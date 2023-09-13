российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 сентября 2023, 13:20 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. Здесь базируется одна из крупнейших региональных авиакомпаний страны

Факт № 236. В Екатеринбурге 30 лет назад появилась одна из самых крупных региональных авиакомпаний России. «Уральские авиалинии» как бренд образованы в 1993 году, когда в результате разделения и приватизации Свердловского авиапредприятия было создано два акционерных общества (второе – аэропорт Кольцово). Тогда у авиакомпании было 14 самолетов Ту-154Б, четыре Ил-86, три Ан-24, четыре Ан-26, пять Ан-12.

Уже год спустя «Уральские авиалинии» совершили первый чартерный рейс из Екатеринбурга в Дюссельдорф (Германия), а с 1995 года летали уже в Турцию, Испанию, Грецию, Таиланд, Израиль и другие страны.

Сегодня «Уральские авиалинии» – якорная авиакомпания аэропорта Кольцово. В парке – 52 самолета Airbus. За 30 лет услугами перевозчика воспользовались более 92 миллионов человек, а к концу 2023 года этот показатель достигнет 100 миллионов. Интересные факты про перевозчика можно почитать здесь.

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

300 фактов о Екатеринбурге. Как уральский экипаж совершил «чудо на кукурузе» / 300 фактов о Екатеринбурге. Заводская плотина на Исети / 300 фактов о Екатеринбурге. Как в XIX веке сохраняли тайну голосования в городской думе / 300 фактов о Екатеринбурге. III созыв гордумы постсоветского периода выбирали два года / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь жил поэт Борис Рыжий / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь прошло детство поэта Асадова / 300 фактов о Екатеринбурге. В Доме Метенкова больше полувека размещался тубдиспансер / 300 фактов о Екатеринбурге. У каждого третьего есть машина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Екатеринбургу 300 лет, Россия, 300-летие Екатеринбурга,