российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 сентября 2023, 15:16 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. Судьба императорских памятников

Факт № 237. В Историческом сквере перед музеем архитектуры и дизайна УрГАХУ стоят памятники Петру Первому и Екатерине Первой как основателям Екатеринбурга. Императорские бюсты восстановили в честь 300-летия города, но мало кто знает судьбу их предшественников.

Первые изваяния царской четы были установлены в 1886 году, когда на Плотинке разбили сквер. Простояли бюсты недолго, после Октябрьской революции 1917 года их уничтожили. По одной из версий, бронзовых монархов утопили в пруду анархично настроенные солдаты, бегущие с фронтов Первой мировой войны. Другие историки утверждают, что памятники просто разбили молотом. В советское время на месте царственных особ поставили монументы уральским писателям Павлу Бажову и Дмитрию Мамину-Сибиряку – они находятся там до сих пор.

Идея восстановить памятник первому российскому императору, по чьему указу был основан Екатеринбург, появилась в 1991 году, когда городу было возвращено историческое имя. Но музейщики смогли найти лишь постамент от дореволюционного бюста. Через год удалось воссоздать бронзовый облик Петра, и последующие 30 лет памятник простоял перед музеем. Теперь бюст первого российского императора находится в Петровском зале УрГАХУ.

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

300 фактов о Екатеринбурге. Здесь базируется одна из крупнейших региональных авиакомпаний страны / 300 фактов о Екатеринбурге. Как уральский экипаж совершил «чудо на кукурузе» / 300 фактов о Екатеринбурге. Заводская плотина на Исети / 300 фактов о Екатеринбурге. Как в XIX веке сохраняли тайну голосования в городской думе / 300 фактов о Екатеринбурге. III созыв гордумы постсоветского периода выбирали два года / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь жил поэт Борис Рыжий / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь прошло детство поэта Асадова / 300 фактов о Екатеринбурге. В Доме Метенкова больше полувека размещался тубдиспансер

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Екатеринбургу 300 лет, Россия, 300-летие Екатеринбурга,