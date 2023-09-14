300 фактов о Екатеринбурге. Судьба императорских памятников

Факт № 237. В Историческом сквере перед музеем архитектуры и дизайна УрГАХУ стоят памятники Петру Первому и Екатерине Первой как основателям Екатеринбурга. Императорские бюсты восстановили в честь 300-летия города, но мало кто знает судьбу их предшественников.

Первые изваяния царской четы были установлены в 1886 году, когда на Плотинке разбили сквер. Простояли бюсты недолго, после Октябрьской революции 1917 года их уничтожили. По одной из версий, бронзовых монархов утопили в пруду анархично настроенные солдаты, бегущие с фронтов Первой мировой войны. Другие историки утверждают, что памятники просто разбили молотом. В советское время на месте царственных особ поставили монументы уральским писателям Павлу Бажову и Дмитрию Мамину-Сибиряку – они находятся там до сих пор.

Идея восстановить памятник первому российскому императору, по чьему указу был основан Екатеринбург, появилась в 1991 году, когда городу было возвращено историческое имя. Но музейщики смогли найти лишь постамент от дореволюционного бюста. Через год удалось воссоздать бронзовый облик Петра, и последующие 30 лет памятник простоял перед музеем. Теперь бюст первого российского императора находится в Петровском зале УрГАХУ.