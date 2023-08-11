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Пятница, 11 августа 2023, 11:43 мск

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В Екатеринбурге открыли парные бюсты Петра I и Екатерины I (ФОТО)

В Историческом сквере на площадке перед музеем архитектуры и дизайна УрГАХУ сегодня торжественно открыли памятники Петру Первому и Екатерине Первой как основателям города Екатеринбурга. Красную ленточку перерезали глава города Алексей Орлов, экс-мэр Аркадий Чернецкий и скульпторы, работавшие над проектом.

Ректор Уральского архитектурного госуниверситета Александр Долгов заявил, что восстановлена историческая справедливость. В прошлом бюсты Петра и Екатерины находились на Плотинке, но после Октябрьской революции их сбросили в пруд. Вместо императорской четы на набережной установили бюсты уральским писателям Павлу Бажову и Дмитрию Мамину-Сибиряку – они стоят там до сих пор.

Идея восстановить памятник первому российскому императору, по чьему указу был основан Екатеринбург, появилась в 1991 году, когда городу было возвращено историческое имя. Но музейщики смогли найти лишь постамент от дореволюционного бюста. Через год удалось воссоздать бронзовый облик Петра, и памятник в таком виде просуществовал до 2023 года.

Сейчас старый бюст императора находится в одном из залов музея УрГАХУ. Авторы нового памятника решили, что Екатерина I была преемницей Петра I в попечительстве над созданием нового города-завода, поэтому к 300-летию уральской столицы городские власти установили парные бюсты императору и императрице.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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