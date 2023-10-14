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Суббота, 14 октября 2023, 12:15 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. В 2024 году начнут строить девятый район

Факт № 266. В 2024 году в Екатеринбурге начнется строительство нового района – Горнощитского, который в перспективе станет девятым административным районом города. При комплексном освоении территории будут использовать опыт застройки Академического, при этом обещают учесть вопросы транспортной доступности и рабочих мест.

Ожидается, что Горнощитский займет 804 гектара (для сравнения, Академический – 1,3 гектара). Застройка будет вестись с 2024 по 2035 годы. За 11 лет девелопер планирует построить 4,43 млн кв. м недвижимости, из которых 3,7 млн кв. м – жилая. Район не будет состоять только из высотных домов. Здесь будут кварталы среднеэтажной, многоэтажной, смешанной и блокированной застройки. В Горнощитском будут жить 123 тысячи человек.

Планируется, что здесь будет свой физкультурно-оздоровительный комплекс, стрелковый парк, музыкальная школа и школа искусств и прочие необходимые для жизни и развития учреждения. Будет в Горнощитском и свой торговый центр. Кроме того, во всех кварталах создадут зоны отдыха, скверы, бульвары для прогулок.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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