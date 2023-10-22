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Воскресенье, 22 октября 2023, 12:57 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Гимн психиатрической больницы

Факт № 274. 2 ноября 2018 года Свердловская областная психиатрическая больница праздновала юбилей. Медиков поздравили в Театре эстрады.

В заключительной части вечера работники СОКПБ исполнили гимн медучреждения.

***

Пройдя сквозь строй суровых дней,

Года застоя, перестройку,

Здоровье в душах у людей

Больница охраняла стойко.

Пусть год пройдет иль много лет,

В любви к работе время мчится.

Мы дали верности обет

Психиатрической больнице.

Идет ли дождь, печет ли зной,

Или метель в окно стучится,

Крепим мы славу областной

Психиатрической больницы.

Несколько лет назад песня стала хитом YouTube – тогда его даже пели ведущие программы «Прожекторперисхилтон».

Фото: официальный сайт больницы

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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