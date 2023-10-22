300 фактов о Екатеринбурге. Гимн психиатрической больницы

Факт № 274. 2 ноября 2018 года Свердловская областная психиатрическая больница праздновала юбилей. Медиков поздравили в Театре эстрады.
В заключительной части вечера работники СОКПБ исполнили гимн медучреждения.
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Пройдя сквозь строй суровых дней,
Года застоя, перестройку,
Здоровье в душах у людей
Больница охраняла стойко.
Пусть год пройдет иль много лет,
В любви к работе время мчится.
Мы дали верности обет
Психиатрической больнице.
Идет ли дождь, печет ли зной,
Или метель в окно стучится,
Крепим мы славу областной
Психиатрической больницы.
Несколько лет назад песня стала хитом YouTube – тогда его даже пели ведущие программы «Прожекторперисхилтон».
Фото: официальный сайт больницы
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