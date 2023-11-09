300 фактов о Екатеринбурге. Здесь работает уникальный музей Высоцкого

Факт № 292. Всем поклонникам творчества Владимира Высоцкого необходимо обязательно посетить Екатеринбург. Именно здесь в высотке «Высоцкий» работает музей, посвященный народно любимому актеру и исполнителю. Организовал музей екатеринбургский бизнесмен и девелопер Андрей Гавриловский – давний поклонник творчества Владимира Семеновича.

Концепция музея уникальна – в нем показана вся жизнь поэта и актера. В основу экспозиции вошли личные вещи Владимира Высоцкого, полностью восстановлен гостиничный номер, в котором он проживал, будучи на гастролях в Екатеринбурге. В екатеринбургском музее представлен ряд экспонатов, которых нет нигде в мире: это и легендарный Mercedes 350 W 116, принадлежавший Владимиру Высоцкому с 1976 года, и восковая фигура Владимира Высоцкого, созданная скульптором Александром Сильницким по заказу екатеринбургского музея.

В январе 2016 года экспозиция музея пополнилась уникальными вещами с аукциона в Париже, который организовала вдова Владимира Высоцкого французская актриса Марина Влади.

Специально для музея были выкуплены 37 лотов, среди которых иконы, картины и украшения, которые принадлежали семье Высоцкого-Влади.

Самый ценный экспонат – последнее стихотворение Высоцкого, которое он написал за полтора месяца до своей смерти и посвятил Марине Влади. Этому документу присвоена категория «Культурная ценность Российской Федерации».