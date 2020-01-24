В Екатеринбурге к выборам талисмана Универсиады привлекли волонтеров (ФОТО)

В Екатеринбурге появились волонтеры, которые предлагают жителям выбрать талисман Универсиады-2023. Сегодня их можно встретить в аэропорту Кольцово, в ледовом городке на площади 1905 года и в торговых центрах «Гринвич» и «Пассаж», передает корреспондент РИА «Новый День».

Проголосовать за маскот можно на сайте АНО «Универсиада-2023». Этот онлайн-опрос открылся еще в декабре и продлится до 1 февраля. Волонтеры объясняют прохожим правила и предлагают оставить свой вариант на сайте. Как уже сообщал «Новый День», конкретных персонажей в опросе пока нет. Голосующие сейчас могут выбрать лишь прообраз будущего талисмана (предлагаются категории «Животные», «Растения и камни», «Сказочные персонажи»), а затем его нарисуют студенты художественных вузов. Предположительно в апреле-мае состоится общероссийское голосование за маскот Универсиады.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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