Началось голосование за талисман Универсиады в Екатеринбурге

На сайте АНО «Универсиада-2023» открылось голосование за талисман спортивных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге. Главное условие – маскот должен прочно ассоциироваться с Уралом.

Как передает «Новый День», организаторы предлагают выбрать талисман из мира животных, растений и сказочных персонажей. К примеру, среди зверей есть варианты: северный олень, енотовидная собака, ящерица, соболь, волк и, конечно, бурый медведь. В блоке «Растения и камни» можно выбрать малахит, яшму или кедр и клюкву. При выборе сказочного персонажа нужно вписать свой вариант.

Любопытно, что голосующим предлагается выбрать характеристики талисмана (дружелюбный, забавный, дерзкий, общительный), а затем его атрибуты (кепка, стильные очки, модная стрижка и так далее). Причем эти опции распространяются также на камни и растения, так что вполне можно выбрать дерзкий кедр в очках или умную ящерицу с селфи-палкой.

Онлайн-голосование продлится до 20 января. Затем студенты художественных вузов сделают эскизы выбранного персонажа, и, наконец, в апреле и мае состоится общероссийское голосование за талисман Универсиады.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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