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Понедельник, 23 декабря 2019, 15:06 мск

Новости Екатеринбург

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Сайт для голосования за талисман Универсиады-2023 сломался

Сайт, где можно проголосовать за вариант талисмана Универсиады-2023, которая может пройти в Екатеринбурге, сломался. «Что-то сломано. Пожалуйста, дайте нам знать, что вы делали, когда произошла эта ошибка. Мы исправим это как можно скорее. Извините за причиненные неудобства», – такое сообщение выдает сайт при попытке зайти на него, кроме того, у портала нет сертификата безопасности, что затрудняет вход с некоторых бразуеров.

Как уже писал «Новый День», организаторы предлагают выбрать талисман из мира животных, растений и сказочных персонажей. Среди вариантов – северный олень, енотовидная собака, ящерица, соболь, волк, медведь, малахит, яшма, кедр и клюква. Онлайн-голосование продлится до 20 января, а после этого студенты-художники нарисуют эскизы, а весной, в апреле и мае, пройдет общероссийское голосование за маскота Универсиады-2023.

Екатеринбург, Елена Сычева

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