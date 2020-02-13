Серебряное копытце или малахит: для талисмана Универсиады в Екатеринбурге определили 12 персонажей

На сайте АНО «Универсиада-2023» завершился первый этап голосования по выбору талисмана студенческих соревнований, которые пройдут в Екатеринбурге.

Как сообщают организаторы, в опросе приняли участие 68 278 человек. Они определили 12 претендентов на статус главного символа спортивного события. Среди них – бурый медведь, северный олень, енотовидная собака, черный аист, соболь, волк, лиса, лось, кабан, ящерица, а также собирательные образы «серебряное копытце» и «малахит».

«Работа по визуализации талисмана продолжается. Студенты-дизайнеры художественных вузов России доработают образы выбранных персонажей и представят версии героев с атрибутами и выбранными характерами до 31 марта 2020 года. Трех лучших персонажей выберет жюри, в состав которого войдут деятели культуры и искусства, родившиеся в Екатеринбурге. Далее над тремя отобранными персонажами будут работать мультипликаторы, которые создадут их трехмерную модель, после чего претенденты получат собственное имя и биографию», – сообщается на сайте.

Всероссийское голосование за талисман летней Универсиады-2023 состоится в апреле-мае 2020 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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