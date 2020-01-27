«Уральские авиалинии» приостановили вылеты на китайский остров Хайнань

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с сегодняшнего дня приостанавливает полеты из Екатеринбурга и Тюмени на остров Хайнань (Хайкоу) на неопределенный срок. Рейсы будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки, сообщили в пресс-службе компании.

Пассажиры, которые уже приобрели билеты на рейсы в Китай, могут вернуть деньги в полном объеме без штрафов и удержаний. Для оформления возврата необходимо обратиться по месту приобретения билетов. В компании отметили, что вернуть деньги можно только за билеты, купленные до 24 января на вылеты до 7 февраля.

Напомним, Ростуризм рекомендовал россиянам не ездить в Китай из-за распространения нового короновируса. С сегодняшнего дня также остановлена продажа туров на китайские курорты. Из Екатеринбурга будут летать пустые чартеры для возвращения туристов домой.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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