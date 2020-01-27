российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 января 2020, 15:17 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

«Уральские авиалинии» приостановили вылеты на китайский остров Хайнань

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с сегодняшнего дня приостанавливает полеты из Екатеринбурга и Тюмени на остров Хайнань (Хайкоу) на неопределенный срок. Рейсы будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки, сообщили в пресс-службе компании.

Пассажиры, которые уже приобрели билеты на рейсы в Китай, могут вернуть деньги в полном объеме без штрафов и удержаний. Для оформления возврата необходимо обратиться по месту приобретения билетов. В компании отметили, что вернуть деньги можно только за билеты, купленные до 24 января на вылеты до 7 февраля.

Напомним, Ростуризм рекомендовал россиянам не ездить в Китай из-за распространения нового короновируса. С сегодняшнего дня также остановлена продажа туров на китайские курорты. Из Екатеринбурга будут летать пустые чартеры для возвращения туристов домой.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.01.20

Бывший вице-мэр Белоярки отправится в колонию строгого режима. / Дорожники будут патрулировать трассы на Урале из-за сильных холодов. / Михаил Каган станет главным федеральным инспектором в Челябинской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Эпидемии

В Киеве подтвердили случай коронавируса

Китайских студентов УрФУ после каникул обследуют медики

Глава РАН допустил глобальную эпидемию коронавируса

Из Екатеринбурга отправятся пустые чартеры, чтобы забрать туристов из Китая

Сибирские ученые разрабатывают две вакцины от нового коронавируса

СвЖД: «По состоянию здоровья из пекинского поезда никого не ссаживали»

От китайского коронавируса умерли уже 80 человек

Отельеры задумались над последствиями «китайского карантина»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Туризм, Эпидемии,