Жительница Уханя поделилась страшными подробностями выживания в зараженном городе

Жительница Уханя, прославившегося на весь мир как родина нового коронавируса, рассказала в интервью ВВС о том, как непросто людям приходится выживать в зараженном городе. Женщина уже потеряла в эпидемии часть семьи, другие родные – заражены.

33-летняя домохозяйка Вэньцзюнь Ван, разговор с которой приводит ВВС, уверяет, что коронавирус убил ее дядю, а ее отец – тяжело болен. Симптомы заболевания появились также у ее тети и матери. Кашель и проблемы с дыханием наблюдаются и у брата интервьюируемой женщины. «У моего папы высокая температура. Вчера у него температура была 39,3 ºC, и он постоянно кашляет, есть проблемы с дыханием. Мы достали ему кислородный аппарат, и он пользуется им 24 часа в сутки семь дней в неделю, – рассказывает Вэньцзюнь Ван. – Сейчас он принимает как китайские, так и западные лекарства. Его не кладут в больницу, потому что его случай не был подтвержден из-за отсутствия комплектов для тестирования. Моя мама и тетя ходят в больницу каждый день в надежде найти место для моего отца, несмотря на их собственное состояние здоровья. Но ни одна больница не принимает их».

Женщина рассказывает, что в Ухане есть много карантинных пунктов для размещения пациентов, у которых имеются небольшие симптомы или которые находятся в инкубационном периоде. Но это не медучреждения – фактически, это отели с простейшей медтехникой, и в них не могут помочь тяжело больным людям.

Женщина рассказывает, то ее дядя умер в одном из таких пунктов, потому что там не смогли оказать ему помощь – он пришел вечером с тяжелыми симптомами, но лечить его оказалось некому. Утром на следующий день он умер. «Я надеюсь, что мой отец сможет получить надлежащее лечение, но никто не связывается с нами или не помогает нам в данный момент. В больницах отвечают: мест нет», – сетует китаянка.

«Вокруг нас много таких семей, которые сталкиваются с одинаковыми трудностями», – говорит Вэньцзюнь Ван. Она уверяет, никакой помощи никто не получает, а единственное, что советуют власти, – идти в карантин.

«Я хочу сказать: если бы я знала, что власти собираются закрыть город 23 января, я бы определенно забрала всю свою семью, потому что здесь нет никакой помощи. Если бы мы были где-то еще, у нас могла бы быть надежда. Я не знаю, приняли ли правильные решения такие люди, как мы, которые слушали правительство и оставались в Ухане. Но я думаю, что смерть моего дяди ответила на этот вопрос», – говорит жительница Уханя, которую цитирует ВВС.

Ухань, Елена Васильева

Ухань. Другие новости 05.02.20

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