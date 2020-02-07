Очевидцы: китайцы узнали о карантине только в Кольцово

В автобусах, которые подъехали сегодня в санаторий «Бодрость», были только граждане Китая. И для них предстоящая 14-дневная обсервация стала неприятным сюрпризом.

Как рассказали «Новому Дню» очевидцы в аэропорту, после прибытия рейса из Китая граждан России отпустили по домам, а для китайцев организовали специальный коридор, по которому сопроводили к автобусам. Для них это стало неожиданностью, иностранцы, прилетевшие в том числе семьями, пытались объяснить, что планировали ехать по своим делам, а не в санаторий.

Напомним, граждане КНР проведут 14 дней в «Бодрости», медики будут следить за их здоровьем. Накануне вечером всех гостей лечебницы отправили по домам, пообещав вернуть деньги за сорванное лечение. Около часа назад к санаторию приехали два автобуса с китайцами. Территорию оцепили с утра, группа быстрого реагирования следит, чтобы за периметр не проник никто из посторонних.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 07.02.20

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